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Beş ilçede trafik denetimi

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KKTC’de dün akşam beş ilçede eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.
Beş ilçede trafik denetimi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 22:00-03:00 saatleri arasında, beş ilçede; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüleri sorumluluk sahalarında eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

-Lefkoşa

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren pansiyon, eğlence mekanları, kahvehaneler, kıraathaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi. Denetimlerde ikamet izinsiz olarak tespit edilen 3 kişi, para karşılığı fuhuşa teşvik suçundan ise bir kişi tutuklanırken, izin şartlarına uymadığı tespit edilen 2 gece kulübü aleyhinde de yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 552 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 106 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 11 araç ise trafikten men edildi.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, gece kulüpleri, restorantlar ile marketler kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 850 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 188 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç ise trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 99 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 1800 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 312 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 19 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada, araçlarında tecavüzi alet ve kama bulundurdukaları tespit eidlen 2 kişi tutuklandı.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 455 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç trafikten men edildi.

-İskele

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 250 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 38 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

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