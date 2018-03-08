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BES ile SIDIKEK’ten 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ortak etkinlik

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BES ile SIDIKEK’ten 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ortak etkinlik
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile PEO’ya bağlı Sıdıkek Sendikası “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla bugün arabölgede kadın üyelerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da hazır bulunduğu etkinlikte, sendika üyeleri kadın çalışanlara zeytin fidanı hediye etti.

Etkinlikte LTB Başkanı Mehmet Harmancı, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, PEO-SİDİKEK Genel Sekreteri Andonis Neofitu, PEO Genel Sekreter Vekili Sotirula Haralambus, DSF’nin Avrupa Bürosu Koordinatörü Pieris Pieri ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel birer konuşma yaptı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, bu ve benzeri günlerin kadının emek dünyasındaki mücadelesinin herhangi bir etnik temele ve herhangi bir  ulus kimliğine dayanmadığını hatırlarak  problemlerin ortak olduğunu, bu ortak problemlere ortak cözümler ve mücadele alanları oluşturulması gerektiğini belirtti. Bugün gerçekleştirilen etkinliğinde bu yönde atılan bir adım olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, her iki cinsiyetin de eşit haklara tabi  olana kadar hem siyasette hem de emek dünyasında ortak mücadele edilmesinin önemine işaret etti. Kadının doğumdan itibaren sosyal ve toplumsal ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Harmancı, bunların yıkılmasına yönelik çalışmalar yapılmasının cesaret işi olduğunu vurguladı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ile PEO-SİDİKEK Genel Sekreteri Andonis Neofitu ise konuşmalarında tüm Kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar  Günü’nü kutlayarak,  etkinliğe katılan ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın sunduğu müzik dinletisi ile Hristina Hristofya ile Ülkem Karabiber’in Türkçe ve Rumca okuduğu Neriman Cahit’e ait “Çook Geç Kaldık Kleopatro” isimli şiiri de büyük beğeni kazandı.

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