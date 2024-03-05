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BES ile Tatlısu Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi durduruldu

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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile Tatlısu Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin, yaptıkları başvuru üzerine, mahkeme emriyle geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
BES ile Tatlısu Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi durduruldu

Kamu-İş Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Serdaroğlu, Tatlısu Belediyesinde üye çoğunluğunun kendilerinde olduğunu, çalışanların yüzde 10’unun BES üyesi olduğunu kaydetti ve  “BES,  Tatlısu Belediye Başkanı’nı nasıl ikna ettiyse oturdu, yasaya rağmen toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sendikal hayatın en temel ilkesini çiğneyen bu antidemokratik tutumu kabul etmemiz mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, Mağusa Kaza Mahkemesi nezdinde Tatlısu Belediyesi ile BES arasında 20 Şubat tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesinin durdurulmasını talep ettiklerini de bildirerek, “Mahkeme de dün talebimizi uygun gördü. Mahkeme emri ile Tatlısu Belediyesi ve BES arasında imzalanan 1 Ocak 2024 – 3 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi geçici olarak durduruldu.” dedi.

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