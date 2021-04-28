  • BIST 1.391
  • Altın 466,952
  • Dolar 8,2122
  • Euro 9,9075
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGörevde olan Bakanlar Kurulu dava ediliyor

BES İle Yenierenköy Belediyesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

» »
Belediye Emekçileri Sendikası(BES) ile Yenierenköy Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
BES İle Yenierenköy Belediyesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

BES’den yapılan açıklamaya göre, sözleşmeye BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak imza attı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün bir milada daha imza attık. Bir dönem kapısına kilit vurulan, battı bitti denilene belediyemiz bugün sendikamızla toplu iş sözleşmesi imzalamış bulunmakta. Başta seçilmiş Başkan Emrah Yeşilırmak ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür ederim. En büyük teşekkürüm de Yenierenköy Belediyesi emekçilerine, sizin emeğiniz bugün bu TİS ile taçlandırıldı. Bu TİS ile artık daha çağdaş ve daha güvende çalışacaksınız” dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sol Hareket: HDP ile dayanışma içindeyiz28 Nisan 2021 Çarşamba 09:24
  • Gökçebel KTOEÖS Başkanlığından neden istifa ettiğin açıkladı28 Nisan 2021 Çarşamba 09:12
  • KTEZO Bakanlar Kurulunu dava ediyor28 Nisan 2021 Çarşamba 09:03
  • Görevde olan Bakanlar Kurulu dava ediliyor28 Nisan 2021 Çarşamba 09:01
  • Gözler Cenevre’de…28 Nisan 2021 Çarşamba 08:24
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 28 Nisan 2021 )28 Nisan 2021 Çarşamba 08:04
  • Taner Ulutaş yazdı...Bu harita çözümü, Cenevre’de almayacak be annem!..28 Nisan 2021 Çarşamba 07:35
  • Zehra Şonya’nın sergi gezisi, sanat-heykel sohbeti ve büst-heykel çalışması gerçekleştirecek27 Nisan 2021 Salı 20:50
  • Saner:“KKTC’deki sistemi konuşmamız gerekiyor. Başkanlık sistemi hayata geçmeli”27 Nisan 2021 Salı 19:44
  • TDP:Kıbrıs Türk’ünü kurtlar sofrasına meze yapmayacağız27 Nisan 2021 Salı 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti