BES “iş bırakma” eylemi başlatıyor!

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, dün duyurdukları “olağanüstü toplantıyı” bugün BES Yönetim Kurulu olarak yaptıklarını ve sendikaların başlattığı mücadele karşısında hükümetin devam ettirdiğini savunduğu “Ben bilirim, ben yaparım, olur” tavrının kabul edilemez olduğuna kanaat getirdiklerini belirtti.

Değerlendirmeler sonunda Pazartesi itibariyle Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) başlamak üzere “iş bırakma” kararı aldıklarını belirten Yalınkaya, “Her gün örgütlü olduğumuz bir belediyede iş bırakma eylemlerine başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine getiriyoruz” dedi.

-“Tasarılar geri çekilmezse her türlü radikal kararı alacağız”

Hükümetin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve Hayat Pahalılığı Ödeneği yasalarında hayal ettiği değişklik tasarılarını geri çekmemesi durumunda da daha radikal kararları almaktan çekinmeyeceklerini dile getiren Yalınkaya, bu konuda da yönetim kurulu olarak görüş birlilğine varıldığını kaydetti.

Yalınkaya, “Bugün itibarıyla hükümet, sendikaları saat 09.30’dan sonra yasaları görüşmek üzere meclis alt komitesine çağırmıştır. Belediye Emekçileri Sendikası olarak paydaş sendikalarımız ile bugün Meclis’te olacağız ve bu yasaların geri çekilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Sürecin gidişatına göre alacağımız tüm kararları kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.