  • BIST 9996.47
  • Altın 2976.723
  • Dolar 35.1352
  • Euro 36.6264
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

BES “iş bırakma” eylemi başlatıyor!

» »
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Pazartesi gününden itibaren hükümete karşı “iş bırakma” eylemlerini başlatacaklarını bildirdi.
BES “iş bırakma” eylemi başlatıyor!

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, dün duyurdukları “olağanüstü toplantıyı” bugün BES Yönetim Kurulu olarak yaptıklarını ve sendikaların başlattığı mücadele karşısında hükümetin devam ettirdiğini savunduğu “Ben bilirim, ben yaparım, olur” tavrının kabul edilemez olduğuna kanaat getirdiklerini belirtti.

Değerlendirmeler sonunda Pazartesi itibariyle Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) başlamak üzere “iş bırakma” kararı aldıklarını belirten Yalınkaya, “Her gün örgütlü olduğumuz bir belediyede iş bırakma eylemlerine başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine getiriyoruz” dedi.

-“Tasarılar geri çekilmezse her türlü radikal kararı alacağız”

Hükümetin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve Hayat Pahalılığı Ödeneği yasalarında hayal ettiği değişklik tasarılarını geri çekmemesi durumunda da daha radikal kararları almaktan çekinmeyeceklerini dile getiren Yalınkaya, bu konuda da yönetim kurulu olarak görüş birlilğine varıldığını kaydetti.

Yalınkaya, “Bugün itibarıyla hükümet, sendikaları saat 09.30’dan sonra yasaları görüşmek üzere meclis alt komitesine çağırmıştır. Belediye Emekçileri Sendikası olarak paydaş sendikalarımız ile bugün Meclis’te olacağız ve bu yasaların geri çekilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Sürecin gidişatına göre alacağımız tüm kararları kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alışverişlerde nakit sınırlaması yürürlüğe girdi27 Aralık 2024 Cuma 09:22
  • KTOEÖS, grevin Cumhuriyet Meclisi önüne taşınacağını duyurdu!27 Aralık 2024 Cuma 09:20
  • Sami Özuslu: Üstel hükümeti bugünkü eylemde verilen mesajı yine anlayamadı26 Aralık 2024 Perşembe 21:21
  • Başbakanlık: Hayat pahalılığı uygulamasının ortadan kaldırılması söz konusu değil26 Aralık 2024 Perşembe 21:14
  • Harmancı: Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıslı Türkler için göz ardı edilemeyecek bir eşik noktasıdır26 Aralık 2024 Perşembe 20:18
  • Tufan Erhürman, sendikaların direnişini selamladı26 Aralık 2024 Perşembe 20:15
  • Sendikalar yarın da örgütlü işyerlerinde greve devam edecek26 Aralık 2024 Perşembe 20:13
  • PGM: Yeni yılda da 24 saat kesintisiz görevde olacağız26 Aralık 2024 Perşembe 17:10
  • Tam 34 kilogram... En çok yağış o bölgeye düştü!26 Aralık 2024 Perşembe 15:10
  • Yer Lefkoşa: Sarhoş olup kavga ettiler!26 Aralık 2024 Perşembe 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti