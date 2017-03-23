Beş kitap getirene bir tiyatro bileti hediye

Sınırsızlar adlı gönüllü grubun #KitapTopluyoruz isimli kampanyası tiyatro sürprizi ile devam ediyor

MEB onaylı 5 adet kitap getiren tiyatroseverlere, Cemal Hünal ve Onur Şenay'ın birlikte rol aldığı ‘Patron’un 29 ve 30 Mart tarihlerinde sahnelenecek oyunları için bir adet bilet hediye edilecek.

Sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren, kültürel ve sosyal etkinliklerle de işbirliği yapan Sınırsızlar adlı gönüllü grubu, #KitapTopluyoruz başlıklı kampanya ile kitap okumak isteyen, ama maddi durumlarından dolayı kitap alamayan veya kitap bulamayan öğrencilere ulaştırılmak üzere kitap topluyor.

Gayrettepe KATS Sahne dee, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı beş kitap getiren izleyicilere, 29-30 Mart tarihlerinde sahnelenecek oyunlar için bir adet bilet hediye edecek.

‘PATRON’

Kara komedi mafya ve yol hikayesi olan ‘Patron’ oyunu, çocukluk arkadaşı iki kafadarın birlikte çıktıkları bir yolculuğun macerasını tiyatro sahnesine taşıyor.

Tiyatro Şenay'ın tek perdelik yeni oyunu ‘Patron’; 29 Mart 2017, Çarşamba ve 30 Mart 2017, Perşembe akşamları Gayrettepe KATS Sahne'de izlenebilir. Başlama saati 20:30 olan oyunların biletleri, Biletix'ten ve gişeden temin edilebilir.