BES, Lapta Belediyesi’nde süresiz iş bırakma eylemi başlattı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lapta Belediyesi’nde bugün itibarıyla süresiz iş bırakma eylemi başlattı.

Sendika’dan yapılan açıklamaya göre, “Lapta Belediyesi çalışanlarının 4 aydır maaş alamaması ve Lapta Belediye Başkanı’nın bu durum karşısında duyarsız davranması” sonucu süresiz iş bırakma eylemine gidildi.

Açıklamada, “Emekçinin haklarını gasp etmek isteyen bu zihniyete karşı üyelerimizle dimdik ayakta durarak mücadele etmeye ve bu gasp devam ettiği müddetçe eylemlerin dozajını arttırmaya kararlıyız. Emek düşmanı bu zihniyete dur diyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.