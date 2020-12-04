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Beş liraya satılmak için kenara ayrılan ‘Harry Potter’ kitabının değeri 525 bin lira çıktı

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Beş liraya satılmak üzere bir kenara kaldırılan Harry Potter kitabının ilk baskısının açık artırmada 50 bin pounda (525 bin lira) alıcı bulması bekleniyor.
Beş liraya satılmak için kenara ayrılan ‘Harry Potter’ kitabının değeri 525 bin lira çıktı

Beş liraya satılmak üzere bir kenara kaldırılan Harry Potter kitabının ilk baskısının açık artırmada 50 bin pounda (525 bin lira) alıcı bulması bekleniyor.

Britanya’da yaşayan Charlotte Rumsey, annesinin evinde eşyalara bakarken araba bagajı satışında (ülkede yaygın olarak yapılan, insanların istemediği eşyaları ellerinden çıkardığı bir tür ikinci el pazarı) 5 liraya satılacaklar kutusunda kitaba denk geldi.

İzlediği bir televizyon pogramından etkilenen Rumsey annesine kitabı bir müzayede evine götürüp değerini sormasını önerdi.

Böylece kitabın serinin ilki olan ‘Felsefe Taşı‘nın yalnızca 500 adet basılan ciltli koplyalarından biri olduğu ortaya çıktı.

Kitap uzmanı Jim Spencer 11 Aralık’ta düzenlenecek online açık artırmada kitabın fiyatının 50 bin pounda çıkabileceğini söyledi.

Kitabın başka bir ilk baskısı ekim ayında 60 bin pounda satılmıştı.

Spencer “500 adet ilk baskının 300’ü okul ve kütüphanelere yollanmış olduğundan kalan 200 kitabı daha da nadir ve değerli yapıyor” dedi.

Rumsey kitabı bir aile dostlarının çocukken kendisi ve kardeşlerinin okuması için verdiğini belirterek “Hala kendimizi çimdikliyoruz, böyle şeyler bizim gibi normal ailelerin başına gelmez” dedi.

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