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BES:” LTB’ye Yönelik Kirli Siyaset Anlayışını Reddediyoruz”

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BES:” LTB’ye Yönelik Kirli Siyaset Anlayışını Reddediyoruz”
BES:” LTB’ye Yönelik Kirli Siyaset Anlayışını Reddediyoruz”

 Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mutafa Yalınkaya , Lefkoşa Türk Belediyesi özelinde dedikodu anlayışı ile hiçbir veriye dayanmadan sırf seçim uğruna korku senaryosu yaratıldığını savunarak, ” Son yıllarda Lefkoşa halkının hiç olmadığı kadar dört elle sarılmaya ve güvenmeye başladığı LTB’ye dönük bu kirli siyaset anlayışını reddediyoruz.”dedi.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, “Buradan ilgili tarafa açık çağrımız, seçime yönelik bir şeyler yapmak istiyorlarsa buna çökmüş durumdan şu anda sürdürülebilir ve de yatırım yapabilir duruma gelen Lefkoşa Türk Belediyesi’ni alet etmek yerine halkımızla vizyonlarını paylaşmalarıdır.” ifadelerini kullanarak,  başta Lefkoşa olmak üzere BES’in örgütlü bulunduğu belediyelerde kriz olması halinde BES’in buna anında müdahale ederek gerekli bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

 Yalınkaya açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ Tıpkı geçmişte olduğu gibi makam sahibinin kim olduğuna bakmadan en sert mücadeleyi verir. Bu konuda birilerinin kafasında en ufak bir şüphe varsa kendilerine tavsiyemiz yakın geçmişe bir daha göz atmaları ve tarihte ilk kez bir sendikanın belediye başkanını nasıl istifa ettirdiğini hatırlamalarıdır.

 Şu anda ne LTB’nin başında, ne de BES’in başında geçmişte var olan karanlık zihniyet yoktur. Halkımız rahat olsun, seçim uğruna yapılan karalamaları dikkate almasın, BES buradadır.”

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