BES maaş kesintisi grev sebebidir!

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, hükümetin maaş kesintisine ilişkin bazı sendikalarla uzlaşmasına tepki gösterdi.

Belediyelerde örgütlü en büyük sendika olan ‘BES’in adam yerine konulmadığını’ savunan Başkan Yalınkaya, hükümetin uzlaştığını sendikalara dikkat çekti, ‘hükümetin tetikçileri’ olarak nitelendirdi.

“O birkaç sendikanın içerisinde hükümetin tetikçisi durumunda olan bazı sendikalar bizim emekçilerimiz adına görüş bildirecek, yani bu işler böyle?” diye soran Yalınkaya, şöyle devam etti:

“Bakın efendiler buradan yazıyorum. Bir tek emekçimizin bordrosundan tek kuruş kesildiği an o belediyede grev sebebi olacak. Sendikal Platformdaki arkadaşlarıma da şimdiden açık ve net çağrımdır; hükümetin tetikçiliğini yapan bu efendiler aranızda olduğu sürece BES kendi göbeğini her zaman olduğu gibi kesmeye devam edecek bu da böyle biline.”