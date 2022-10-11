Beş maddede egzersizin geleceği

İnternet, yapay zeka ve nörobilimle gelişen teknoloji, insanlığın günlük alışkanlıklarını her gün yeniden tasarlarken egzersiz yapma biçimimizi de karşı konulmaz şekilde değiştiriyor. Gelecekte nasıl mı egzersiz yapacağız?

Fotoğraf: Shvets Productions (Pexels)

Prestijli The Wall Street Journal gazetesi, gelecekte egzersizin neye benzeyeceğini beş maddede derledi.

Nöromüsküler egzersiz

Spor salonunda birçok kişi kaslarını kontrollü ve tekrarlı bir şekilde hareket ettirerek otomatiğe bağlar. Fakat, uzmanlar önümüzdeki yıllarda spor seanslarının tek ayak üzerinde zıplama gibi nöromüsküler egzersizlerle destekleneceğini söylüyor.

Nöromüsküler kontrol egzersizleri, beynin doğru kasları çalıştırmak ve koordinasyonu geliştirmek üzere daha fazla kas lifi toplamak için yapılıyor.

Wisconsin’deki Mayo Clinic Sağlık Sistemi’nde spor-tıp araştırmaları direktörü Andrew Jagim, şu anda esas olarak sakatlanmaları olan profesyonel sporcuları iyileştirmek için kullanılan nöromüsküler antrenmanın, ileride şimdiki neslin güç ve kardiyo egzersizlerinin tamamlayıcısı haline geleceğini söylüyor.

Hedeflenen nöromüsküler eğitim, bir kas grubunu düzgün bir şekilde harekete geçirme yeteneği veya zayıf bir kas grubunu geliştirmeye yardımcı olabilir.

Sizi yönlendiren akıllı giysiler

Yoga pantolonunuzun size hizalama konusunda ipuçları verdiği bir gün hayal edin. Spor giyim şirketleri, akıllı teknolojiyi doğrudan antrenman kıyafetlerine yerleştirmek için bilek bantları ve yüzükler gibi giyilebilir cihazların ötesine geçmeye çalışıyor.

Görsel: Sensoria

Akıllı giyim şirketi Sensoria Health izlemekten fazlasını yapan bir teknoloji geliştirdiğini söylüyor. Şirket, duruşunuz bozulduğunda sizi uyaran pantolonlar, hava kalitesini ölçen ceketler ve suya ihtiyacınız olduğunda sizi uyaran dehidrasyon sensörlerine sahip gömlekler tasarlamaya çalışıyor.

Bir fitness sensör üreticisi olan Whoop, yaptığı sensörü tutmak için küçük ceplerle donatılmış bir dizi spor sütyeni, tozluk ve üstü piyasaya sürdü. Şirketin kurucusu ve CEO’su Will Ahmed, spor takip teknolojilerinin sonunda insan vücudu için donanımdan mikroçiplere dönüşeceğini tahmin ediyor.

Kas-oksijen seviyesi takibi

ABD Cleveland’daki Case Western Reserve Üniversitesi’nde giyilebilir ürünler konusunda uzmanlaşmış biyomedikal mühendisi Dhruv Seshadri, sporcuların kalp atış hızına ek olarak kas-oksijen doygunluk seviyeleri ile çabalarının yoğunluğunu ölçeceğini söylüyor. Artık bazı sporcular antrenmanlarında bu teknolojiyi kullanıyor. Başlangıçta 15 bin dolara (280 bin TL) mal olan ve yalnızca laboratuvarlarda izlenebilecek kadar hantal olan ekipman gün geçtikçe daha erişilebilir hale geliyor.

Fotoğraf: Moxy

Kas-oksijen doygunluğu, kaslarda oksijen alımı ve tüketimi arasındaki dengeyi gösteriyor. Sporcular, bir dağcı için ön kol veya bir bisikletçi için üst bacak gibi belirli bir vücut kısmına bir sensör takarak, kas oksijenlerinin sabit mi, yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu görebiliyorlar. Yükselen seviyeler, kendilerini daha fazla zorlayabileceklerini gösteriyor. Düşen seviyeler, kaslarda bir laktat birikimine işaret ediyor ve yoğunluğu ne zaman geri çevirmeleri gerektiğini bilmelerine yardımcı oluyor.

Minnesota merkezli Moxy şirketi şimdi 800 dolara (15 bin TL) kibrit kutusu büyüklüğünde bir kas oksijen sensörü satıyor. Dr. Seshadri, “bu tür veriler, aşırı antrenmandan kaynaklanan yumuşak doku yaralanmalarını azaltmaya ve insanların bir yaralanmadan sonra güvenli bir şekilde spora geri dönmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir” diyor.

Açık havada spor

Doğada olmak stresi azaltır ve ruh halini olumlu yönde etkiler. Egzersizi açık havaya taşımanın bu faydaları artırdığı biliniyor. Miami merkezli açık hava fitness şirketi V Art of Wellness’ın sahibi Chris Vlaun, geleceğin giyilebilir cihazlarının, aldığımız güneş ışığı miktarı gibi faktörleri izleyerek dışarıda geçirilen zamanı optimize etmeyi hedefleyeceğini söylüyor.

Fotoğraf: Zen Chung (Pexels)

Örneğin, NatureDose adlı bir uygulama doğada geçirilen toplam zamanın kalitesini puanlıyor. Ormanlık bir parkta yapılan bir koşu, kentsel bir mahalledeki bir koşudan daha yüksek puan alıyor.

Yapay zeka destekli egzersiz

Egzersiz eğitimi geliştiricileri, özelleştirilmiş antrenmanlar oluşturmak için teknolojiyi, verileri ve yapay zekayı kullanmanın yenilikçi yollarını arıyorl. Duvara monte dijital spor salonu üreticisi Tonal’de performanstan sorumlu başkan yardımcısı Matt Bean, “Ekipman, bağlantılı olmaktan çıkıp akıllı hale geliyor” diyor.

Fotoğraf: Rodnae Productions (Pexels)

Tonal, 2018’de lansmanından bu yana yüz binlerce antrenmandan fizyolojik veriler topladı ve şimdi bunu programın algoritmasını geliştirmek için kullanmayı planlıyor. Amaç hedeflerinize göre ne yapacağınızı söyleyen bir sisteme sahip olmak.

Fitness ekipmanı üreticisi Technogym ve dijital kişisel antrenman platformu Alfa AI da, antrenmanları gerçek zamanlı olarak analiz etmek için AI eğitimi verenler arasında. Bu sayede hareket aralığınız tutarsız, tekniğiniz kapalı olduğunda veya yeterince sıkı çalışmadığınızda ekipmanınız sizi uyarıyor.