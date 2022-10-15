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Beş milyar telefon çöpe atılacak

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Uluslararası elektrikli ve elektronik atık ekipman (WEEE) forumuna göre bu yıl 5,3 milyar cep telefonu çöpe atılacak. Uzmanlar, elektronik atıkların yalnızda yüzde 17’sinin geri dönüştürüldüğünü söylüyor.
Beş milyar telefon çöpe atılacak

Fotoğraf: Disnovation (Flickr)

Araştırmalar, birçok insanın eski telefonları geri dönüştürmek yerine elinde tuttuğunu gösterirken teldeki bakır veya şarj edilebilir pillerdeki kobalt gibi maddelerin atık elektroniklerden çıkarılması gerektiği söyleniyor.

BBC’ye verdiği demeçte WEEE genel müdürü Pascal Leroy, “İnsanlar, önemsiz gibi görünen bu parçaların çok fazla değere sahip olduğunu ve küresel düzeyde büyük hacimleri temsil ettiğini fark etmiyorlar” dedi.

Dünya çapında tahminen 16 milyar cep telefonu var ve Avrupa’da neredeyse üçte biri artık kullanımda değil.

2030’a kadar ‘atık dağı’ 74 milyon tona ulaşacak

WEEE, araştırmanın, çamaşır makinelerinden tost makinelerine, tablet bilgisayarlardan küresel konumlandırma sistemlerine (GPS) kadar elektrikli ve elektronik ‘atık dağının‘ 2030 yılına kadar yılda 74 milyon tona ulaşacağını gösterdiğini söylüyor.

WEEE’den Magdalena Charytanowicz, “Bu cihazlar, yeni elektronik cihazların veya rüzgar türbinleri, elektrikli araba pilleri, güneş panelleri gibi diğer ekipmanların üretiminde kullanılabilecek birçok önemli kaynak sunuyor. Hepsi yeşil ve düşük karbonlu toplumlara geçiş için çok önemli” dedi.

Bu yılın başlarında Royal Society of Chemistry, yeni ürünler üretmek için e-atık madenciliğini teşvik eden ve Ukrayna’daki savaş da dahil olmak üzere küresel çatışmanın değerli metal tedarik zincirlerini tehdit ettiğini vurgulayan bir kampanya başlattı.

Dünyadaki e-atıkların yalnızca yüzde 17’den biraz fazlası düzgün bir şekilde geri dönüştürülüyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği bunu gelecek yıl yüzde 30’a çıkarma hedefi belirledi.

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