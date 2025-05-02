BES örgütlü olduğu belediyelerde Genel Grev'de...Mitinge çağrı yaptı...

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, dayatma tüzüğe karşı mücadele için ilan edilen genel greve, örgütlü oldukları tüm belediyelerde katıldıklarını duyurdu

Yalınkaya: Karanlığa teslim olmayacağız, bu akşam da meydanlardayız

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, Ankara’nın dayatması “Başörtüsü Tüzüğü”ne karşı, öğretmenler öncülüğünde verilen mücadeleye, ilk günden bugüne kadar destek verdiklerini, bunun bir yurttaşlık görevi olduğunu belirtti.

Genel grev kapsamında, bugün örgütlü oldukları tüm belediyelerde grev yaptıklarını söyleyen Yalınkaya, “Bu mücadele, tek bir kişi, sendika, kurum ya da kesimin hatta sadece kuzeyin değil tüm Kıbrıs’ın haklı mücadelesidir. Karanlığa teslim olmayacağız. Bu akşam da meydanlardayız” dedi.