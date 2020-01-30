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Beş prematüre bebeğe morfin vererek zehirlemeye çalışan Alman hemşire tutuklandı

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Almanya’da, Ulm Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya gelen beş prematüre bebeğe morfin vererek zehirlemeye çalışan hemşire tutuklandı.
Beş prematüre bebeğe morfin vererek zehirlemeye çalışan Alman hemşire tutuklandı

Polis şefi Bernhard Weber, beş bebeğin aynı gün -20 Aralık- solunum sorunu yaşadığını ancak hepsinin kurtarıldığını belirterek, “Şüphelendiğimiz hemşirenin hastanedeki gözünde içinde anne sütü ve morfin olan şırınga bulduk” dedi.

Bir günlük ila beş haftalık bebeklerin ölümden döndüğünün altını çizen hastane yönetimi ise şunları aktardı: “Bir çalışanımızın böyle bir işe kalkıştığına inanamıyoruz. Neyse ki hemen müdahale edildi ve bebekler kurtarıldı. Önce bir enfeksiyon kaptılar sandık. Sonra idrar tahlilinde gerçek ortaya çıktı. Biraz geç müdahale edilseydi hepsi ölebilirdi. Tüm ailelerden özür diliyoruz.”

Hastanenin bebek biriminde tedavi gören bebeklerde kalıcı bir sağlık sorunu olmayacağının altı çizildi.

Ulm savcılığı, adı açıklanmayan ve bebekleri zehirlemeye kalkıştığını inkar eden hemşirenin beş kez adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacağını açıkladı.

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