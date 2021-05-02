  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

Beş sokak köpeğine zehirli yemek: Tümü öldü

»
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde beş sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.
Beş sokak köpeğine zehirli yemek: Tümü öldü

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde beş sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

Düzlerçamı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaşayan köpekler, bugün sabah kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi.

Hayvansever Mehmet Çiller, sokak hayvanlarını beslemek için alana gittiğinde köpeklerin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Polis, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediye ekipleri ihbar üzerine sevk edildi. Hayvanların zehirli yiyeceklerden yediği belirlendi.

İncelemenin ardından köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Ağaçfidan: Güney Afrika ve Brezilya varyantlarını da şüpheli pozitif olarak saptamaya başladık02 Mayıs 2021 Pazar 16:19
  • İstanbul'da IŞİD eski lideri Bağdadi ile bağlantılı bir şüpheli yakalandı02 Mayıs 2021 Pazar 16:17
  • Bazı ülkelerden Türkiye'ye uçakla gelecek yolculardan 15 Mayıs'tan itibaren PCR testi istenmeyecek02 Mayıs 2021 Pazar 15:22
  • Nijerya Türkiye’den gelen yolculara giriş yasağı getirdi02 Mayıs 2021 Pazar 13:04
  • Datça'da denize giren bir kişiye koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.02 Mayıs 2021 Pazar 12:01
  • Anket: ‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti02 Mayıs 2021 Pazar 10:16
  • T.C Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:00
  • Türkiye'de Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:00
  • Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi başlıyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:40
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti