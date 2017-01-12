“Beş şubeden üçü 19 ocak’ta yeniden hizmet vermeye başlayacak”

Sağlık Bakanlığı 22 Aralık’ta yangın çıkan Devlet Laboratuvarı Dairesi’nin 5 şubesinden 3’ünün 19 Ocak’ta yeniden hizmet veremeye başlayacağını bildirdi.

19 Ocak’ta hizmet vermeye başlayacak olan şubeler; İlaç ve Kimyasal Analizler Şubesi, Mikrobiyoloji Şubesi, Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi ve Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şubesi olarak açıklanırken, Adli Kimya-Fen Şubesi ve Besin Analizleri Şubesi’nin, yeni alınacak olan cihazlar ile zarar gören cihazların tamiri ile birlikte en erken bir zamanda tekrar hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 Aralık akşamı başlayan yangınla birlikte gelişen süreç şu şekilde özetlendi:

“Devlet Laboratuvarı Dairesi’ndeki yangın, 22.12.2016 Perşembe gecesi 19:00 sıralarında başladı. İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Polis Teşkilatlarının yardımıyla saat 21:00 sıralarında söndürüldü. Soğutma çalışmaları tüm gece ve Cuma günü de devam etti. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Enkaz kaldırma işlemi için profesyonel firmalar ile temasa geçildi. Laboratuvarda bulunan cihazların teknik servisleri ile de görüşülerek durum aktarıldı ve hasar tespiti için davet edildi.

26.12.2016 Pazartesi günü Devlet Laboratuvarı’na numune gönderen kurum ve kuruluşlara yazı gönderilerek yangın dolayısıyla bir müddet numune kabul edilemeyeceği bildirildi. Yine aynı gün teknik firma yetkilileri Devlet Laboratuvarını ziyaret ederek, cihazlar ile ilgili durum değerlendirmesinde bulundu.

Yangından direkt etkilenen Adli Kimya – Fen Şubesi ile Besin Analizleri Şubesi hariç diğer 4 bölümde bulunan cihazların, genel bakım ve temizliklerinin yapılmasından sonra yüksek oranda çalışabilecek durumda olduğu tespit edildi. Adli Kimya Fen Şubesi’nde bulunan cihazların ciddi şekilde hasar gördükleri, ana unsurları oluşturan ünitelerin kullanılmaz durumda olduğu tespit edildi. Besin Analizleri Şubesi’nde bulunan cihazların ciddi şekilde deforme oldukları, çalışır hale gelseler bile kısa veya uzun vadede ciddi arazılar ile karşılaşabileceği bilgisi verildi. Firma DLD’ye elektrik verilmesinin ardından cihazların genel bakım ve kontrollerinin yapılacağı bilgisini de verdi.

28.12.2016 Çarşamba günü Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Çakmak yönetimindeki teknik heyet DLD’yi, gezerek hasar tespitinde bulundu. Çevre Koruma Dairesinden bir ekip de bu tespit sırasında hazır bulunarak heyet ile görüştü ve yapılacak işlemin AB çevre mevzuatına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.

Teknik heyet enkazdan gerekli numuneleri de alarak analiz için Türkiye’deki laboratuvarlara gönderdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarını yapacak olan şirketler ve laboratuvar hizmetleri ile temasa geçilerek işlemlere bir an önce başlanması için gereğinin yapılması bildirildi.

DLD, yangından direkt etkilenen iki şube hariç diğer şubelerin ve genel kullanım alanlarının genel temizliğine sigorta şirketinin de yardımlarıyla kendi imkanları ile başladı.

4 Ocak 2017 Çarşamba günü ilgili firmaların teknik uzmanları adaya geldi. Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarında kullanılacak tüm ekipman ve malzeme de yurt dışından getirildi.

5 Ocak 2017 Perşembe günü enkaz kaldırma çalışmasına başlandı. Çalışmaya Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da gözlemci olarak katıldı. Yangında esas hasar gören depo ve direkt etkilenen bölümlerden çıkan katı atıklar özel kıyafetli ekipler tarafından kaldırılarak depolandı.

Depolamada kullanılan konteynerler içeriklerine göre etiketlenerek Çevre Koruma Dairesine ait Atık Depolama tesisine gönderildi. Temizlik sonrası toplanacak atık sular da yine aynı tesiste depolanacak. Katı atıkların uzaklaştırılmasından sonra cihazlar koruma altına alınarak temizlik işlemleri başlatıldı. Ayrıca diğer 4 şubede analizlerin bir an önce başlaması için genel temizlik yaptırılarak boyanması ve dezenfekte edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

ELEKTRİK VE SU BAĞLANMASI İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Devlet Laboratuvarı Dairesi’ne elektrik ve su bağlanması için altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

Hedeflenen; İlaç ve Kimyasal Analizler Şubesi, Mikrobiyoloji Şubesi, Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi ve Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şubesi 19 Ocak 2017 Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

Diğer 2 şube olan Adli Kimya-Fen Şubesi ve Besin Analizleri Şubesi, DLD’nin sigortalandığı şirketle yapacağımız değerlendirmeler sonucu yeni alınacak olan cihazlar ile birlikte, zarar gören cihazların tamiri ile birlikte en erken bir zamanda tekrar hizmet vermeye başlayacaktır.”