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Beş ülkede corona alarmı! Ölümler hızla artıyor

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Corona virüsü yeniden etkisini artırdı. Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek'in aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinde, Covid-19 vakalarında ve buna bağlı ölümlerde artışlar görülmeye başlandı.
Beş ülkede corona alarmı! Ölümler hızla artıyor

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Buna bağlı olarak Balkanlar’da Covid-19 bağlantılı ölüm sayısı artıyor.

Sırbistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 61 yeni vakanın kaydedildiği, 14 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Slovenya’da ise son 24 saatte 1614 pozitif vaka görüldüğü, 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Omicron varyantıyla mücadele eden, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği Hırvatistan’da 1583 kişide virüs tespit edildi.

TURİZM ETKİLİ OLDU

Turizm sezonunun etkisiyle Covid-19 vaka sayılarında artış gözlenen Karadağ’da, son 24 saatteki vaka sayısı 789 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte ölü sayısı 6 olarak açıklanan Bosna Hersek’te ise 555 pozitif vaka görüldü.

Öte yandan, Covid-19 salgınına bağlı toplam vefat sayısı Sırbistan’da 16 bin 394, Slovenya’da 6 bin 738, Hırvatistan’da 16 bin 446, Karadağ’da 2 bin 756 ve Bosna Hersek’te 15 bin 933 olarak kayıtlara geçti.

Sırbistan’da Covid-19 aşılarının tüm dozlarını yaptıranların oranı yüzde 47,5 iken Slovenya’da yüzde 58,2, Hırvatistan’da yüzde 55,5, Karadağ’da yüzde 45 ve en düşük oranla Bosna Hersek’te yüzde 25,8.

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