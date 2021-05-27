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Beş ülkeden ortak açıklama: Suriye'de seçimler ne serbest ne de adil

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ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları yayınladıkları ortak açıklamada, Suriye'de bugün yapılacak seçimlerin, adil ve serbest olmadığını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını ifade etti.
Beş ülkeden ortak açıklama: Suriye'de seçimler ne serbest ne de adil

Suriye'de bugün devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor. ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları 25 Mayıs'ta yayınladıkları açıklamada Suriye'de yapılacak devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili ortak görüşlerini bildirdi.

"Suriye'de 26 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ne serbest ne de adil olacağını açıkça belirtmek istiyoruz"  denilen açıklamada, "Esad rejiminin, bu seçimleri BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında gerçekleştirme kararının reddedildiği" belirtildi. 

Suriye'de serbest ve adil bir seçimin ancak BM gözetiminde ve uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik koşulları altında yapılabileceği belirtilen açıklamada, "bir seçimin güvenilir olabilmesi için, ülke içinde yerinden edilmiş Suriyeliler, mülteciler ve diaspora üyeleri de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin güvenli ve tarafsız bir ortamda katılımlarına izin verilmesiyle" mümkün olabileceği vurgulandı.  

Açıklamada, belirtilen unsurlar olmadan, "bu hileli seçimin" siyasi bir çözüme doğru bir ilerleme anlamına gelmeyeceği ifade edildi. 

Suriye'de bugün yapılacak devlet başlanlığı seçimlerine görevdeki devlet başkanı Beşar Esad'ın yanı sıra iki muhalif aday da katılıyor. Ancak Esad'ın yeniden seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşar Esad, Suriye'de 2000 yılından bu yana iktidarı elinde bulunduruyor. Ülkede 2011 yılında patlak veren iç savaşta yaklaşık 390 bin insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

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