BES ve Dev-İş, Meclis önünde açıklama yaptı

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının komitede oy çokluğuyla geçtiğini hatırlatarak, eleştirilerde bulundu…

Tüm tarafların uzlaşısıyla bu yasanın ivedi bir şekilde komiteden geçmesi ve genel kurula gönderilip, yasalaşmasını talep eden Yalınkaya, “Reform dediğimiz her şey bu yasa içerisinde düzenlenmelidir” dedi.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da belediyelerin reforma ve düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, bunun sadece sayıya indirgenmesi durumunda hiçbir şeyin düzeltilemeyeceğini belirtti.

Belediyelerin, ekonomik, yönetsel, personel anlamında sıkıntıları olduğunu ifade eden Aşam, sürdürebilirlik anlamında bunların düzenlenmesi gerektiğini ancak düzenleme yapılırken bilimsel kriterler ve verilerin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Sendika yetkililerinin açıklama yaptığı sırada İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de Meclis önüne giderek basına açıklamalarda bulundu.

Meclis’te 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın bugün teknik çalışmasının başladığını ifade eden Öztürkler, sendika yetkilileri ile aynı noktada olunduğunu gördüğü için Meclis önüne gittiğini anlattı.

“Ne üzücüdür ki çeyrek asırdır devam eden bir sıkıntı var” diyen Öztürkler, bunun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın bir türlü istenilen noktaya getirilememesi olduğuna dikkat çekti. Bakan Öztürkler, bugün belediyelerin düştüğü sıkıntıların temelinde kendi zafiyetleri değil, 51/95 sayılı yasanın yürürlüğe girmemesi olduğunu kaydetti.

Geçen hafta belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yasada komitenin belli bir noktaya geldiğini, Genel Kurul’da görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Öztürkler, “İçişleri Bakanı olarak tüm beyanatlarımda esas reformun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası olduğunu ifade etmiştim” diye konuştu.

Söz konusu yasanın birçok güncellemesinin çeyrek asırdır yapılmadığını ifade eden Öztürkler, “Ne belediyelerin gelirlerini artırabildik, ne mali bir disiplin getirebildik” dedi…

Belediyelerin kendi öz kaynaklarıyla bağlı bulundukları halka daha iyi hizmet götürebilmesi için önlerini açacak düzenlemelerin de yapılamadığını kaydeden Öztürkler, sendika yetkilileriyle birlikte çalışmaların çoğuna katılarak, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

“51/95 sayılı yasa geçmezse ve sadece birleştirmeyle kalırsak zaten bu eksik noktada kalır ve reform da yapılmamış olur” diyen İçişleri Bakanı Öztürkler, bu noktada sendika yetkilileriyle aynı noktada olduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Öztürkler geçen hafta sendika yetkilileriyle bir araya geldiğinde ciddi sıkıntılar olduğunu gördüğünü de belirterek, zamanında yapılması gereken birçok şeyin ötelendiğini kaydetti.

Belediye emekçilerinin haklarına halel gelmeyeceğini de vurgulayan Öztürkler, Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili de farklı düşünmediklerini söyledi. “Herkesin içi rahat olsun” diyen Öztürkler, sendika yetkililerinden, toplantılara katıldıklarında, kimlerin yapıcı davrandığını, 51/95 sayılı yasanın geçmesi için kimlerin çalıştığını da kamuoyu ile paylaşmalarını istedi…