Stelianos ile anne ve iki kadın akrabasının, sahte pasaportla Kanada’ya gitmek isterken 11 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da yakalandıkları ve mahkeme gününü, kapatıldıkları bir apartman dairesinde bekledikleri kaydedildi.

Kıbrıslı Rum baba, velayeti kendisinde olduğu halde boşandığı eşi tarafından rızası olmadan alınan ve KKTC üzerinden gittiği Türkiye’de sahte pasaportla seyahat ettiği anlaşılan annenin tutuklanması sonucunda mahsur kalan 5 yaşındaki çocuğunu almak için yetkililerden yardım istedi.

Fileleftheros gazetesi, “Beş Yaşındaki Stilianos Türkiye’de Mahsur” başlığı atlında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta yaşayan 33 yaşındaki Kiriakos Pambakas’ın, annesi tarafından kaçırılan 5 yaşındaki oğlunun Türkiye’de mahsur kaldığını iddia ederek çocuğun kendisine iade edilmesi için yeni girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Haberde, Kıbrıslı Rum Pambakas ve uyruğu belirtilmeyen eşi arasında boşanma ve velayet davası bulunduğu, dava sonucunda çiftin 5 yaşındaki oğulları Stilianos’ın velayetinin babaya verildiği ancak annenin, akrabası olan iki kadınla birlikte, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, buradan da Türkiye’ye gittikleri, çocuğu da kendileriyle birlikte götürdükleri iddia edildi.

Stelianos ile anne ve iki kadın akrabasının, sahte pasaportla Kanada’ya gitmek isterken 11 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da yakalandıkları ve mahkeme gününü, kapatıldıkları bir apartman dairesinde bekledikleri kaydedildi.

Çocuğun babası Pambakas ise, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” diye bir ülkeyi tanımaması sebebiyle, Rum makamların başvuru ve çağrılarında bugüne kadar yanıt vermediğini belirterek, oğlunu geri alabilmek için gerekirse Yunanistan’ın aracı sokulması yönünde Rum yetkili makamlara yeniden çağrıda bulundu.