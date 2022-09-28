BES: Yeni Cumhurbaşkanlığı’nın yapılmaması için en ön saflarda yer alacağız

BES, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi yapımını eleştirdi, ülkenin ihtiyacı ve önceliği olmadığını kaydetti, bu inşanın yapılmaması için her türlü mücadele en ön saflarda yer alacağını bildirdi.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) 50 dönüm park, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi (külliye) projesinin hayata geçmemesi için ön safhalarda olacaklarını açıkladı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, yerleşkenin, “Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar” olduğunu savunarak, bunu kınadı ve Kıbrıs Türk halkının “laik yapısına ve kültürüne yönelik dayatma” olarak niteledi.

Yalınkaya, bu yapının, “Bu toprakların ne ihtiyacıdır ne de önceliğidir” diyerek, BES olarak bunun karşısında olduklarını kaydetti, “Kültürümüzü yansıtmayan bu inşanın yapılmaması için her türlü mücadele yerimizi en ön saflarda alacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz” dedi.