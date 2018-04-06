BES Yenierenköy Belediyesi ile ilgili önerilerini sundu.
18 maddelik kurtarma paketi hazırlayan BES önerilerini Başbakan Tufan Erhürman'a sundu.
Yenierenköy Belediyesi'nde 40 fazla personel olduğu tespitini de yapan önerilerde çalışanların mağdur edilmeden Yenierenköy Belediyesi'nin kurtarma planı olan 18 madde hükümete sunuldu.
Önümüzdeki hafta Salı günü toplanacak Bakanlar Kurulu gelinen aşamayı değerlendirecek ve Yenierenköy Belediyesi'nin durumu ile ilgili karar üretecek.
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