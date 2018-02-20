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BES, Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sıkıntıları ele aldı

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BES, Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sıkıntıları ele aldı
Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sıkıntılar ve gelişen süreci değerlendirmek amacıyla çalışanlar, bölge köy muhtarları, yeni atanan belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi. 

Yenierenköy Belediye Kültür Sarayı’nda yer alan toplantıda yeni hükümetten beklentiler değerlendirildi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, bugün yapılan toplantıda yeni hükümetten beklentiler konusunda bazı kararlar ürettiklerini belirterek, yeni hükümetten öncelikli beklentilerinin Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi olduğunu söyledi.

Yenierenköy Belediyesi’nin açılarak çalışanların bir an önce işbaşı yapmasının gerekliliğine de işaret eden Yalınkaya, bölge halkının bir süredir belediye hizmetlerinden mahrum olduğunu bu konuda acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

YARIN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA TOPLANTI

İçişleri Bakanlığı’nın kendilerini toplantıya çağırdığını ifade eden Yalınkaya, yarın İçişleri Bakanlığı ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ve sorunlarını aktaracaklarını kaydetti.

“YASA BİR AN ÖNCE GEÇMELİ”

Yeni hükümetten bir diğer beklentilerinin ise Belediyeler Yasası’nın bir an önce geçirilerek, bütün belediyelerin sıkıntıları ve mağduriyetlerinin giderilmesi olduğuna işaret eden Yalınkaya, diğer belediyelerin mevcut borçlarının sürdürülebilir olmadığını ve tüm belediyelerin sorunlarına bir an önce çözüm bulunması gerektiğini anlattı.

Yalınkaya, sorunların takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Mali sorunlar yaşayan ve çalışanları 5 aydır maaş alamayan Yenierenköy Belediyesi'nin Başkan Vekili Mehmet Kadı ve 10 meclis üyesi, 13 Şubat'ta istifa etmiş, 14 Şubat'ta da istifalarını ve belediyenin anahtarını İçişleri Bakanlığı'na sunmuştu. 

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