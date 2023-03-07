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Beş yıl içinde piyasaya sürülecek… Bunamayı evde tespit edecek

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Uzmanlar, bunamanın erken belirtilerini tespit edebilen bir ev cihazının beş yıl içinde piyasaya sürülebileceğini söylüyor.
Beş yıl içinde piyasaya sürülecek… Bunamayı evde tespit edecek

Çalışmalar, bilişsel performanstaki değişikliklerin yürüyüş değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu daha önce göstermişti. Bilim insanları da bir kişinin odada dolaşırken yürüyüşünü izlemek için video oyun teknolojisini kullanan 400 sterlinlik bir kutu geliştirdiler.

Tavana monte edilen Sense4Safety sistemi, yürüme hızını, adım uzunluğunu ve ayağa kalkıp belirli bir mesafeyi katetmek için geçen süreyi analiz etmek için kızılötesi sensörleri kullanıyor. Cihazın, takip edilen kişinin hareketlerindeki iniş çıkışları tespit ederek sağlık sorununa dair bilgi verebileceği belirtiliyor.

Pennsylvania Üniversitesi’nden Profesör George Demiris, geliştirilen teknolojinin faydalarını şu sözlerle anlatıyor: “İnsanların kendi evlerinde olduğu kadar bakım evlerinde veya yardımlı yaşam tesislerinde de kalıyorlar. Nihayetinde, düşmeyi önlemek için kendi evlerinde etkinleştirselerdi ve her evde mevcut olsaydı harika olurdu.”

BEYİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ TESPİT EDEBİLİR

Profesör Demiris, kızılötesi sinyallere dayanan cihazın, sağlıklı bir kişinin beynindeki değişiklikleri tespit etmek için kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna da olumlu yanıt veriyor.

Cihaz sayesinde kişide dengesiz hale geldiğini gösteren değişiklikler tespit edilip uzmanlar eşliğinde bu kişilerin düşme risklerini azaltmak için bir egzersiz planı vermek veya evde değişiklikler yapmak gibi önlemler alınabilir. Hatta cihaz, bir kullanıcı düşerse, bunu da algılayabilir ve bir uyarı gönderebilir.

Araştırmacılar, akıllı ev sisteminin giyilebilir cihazlar gibi alternatiflerden çok daha etkili olabileceğine inanıyor. Akıllı saatler veya vücuda takılan diğer teknolojiler genellikle kullanıcının onları şarj etmeyi hatırlamasına ve cihazları nasıl çalıştıracağını bilmesine dayanıyor.

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