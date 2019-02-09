Beş yılda 243 milyon liralık ikramiye alınmadığı için Hazine’ye kaldı

Alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarının geçen yıl 60 milyon lira, son beş yılda ise 243.4 milyon lira olduğu belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şans oyunlarında ikramiyeler, çekiliş gününden itibaren bir yıllık zaman aşımına tabi tutuluyor.

Posta’nın haberine göre, Piyango, Hemen Kazan ile sayısal oyunlarda süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin 5 yıldaki toplam tutarı 243 milyon 428 bin 545 lirayı buldu.

Sadece geçen yıl zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı 60 milyon 118 bin 508 lira oldu.

2018 yılında zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango’da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan’da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto’da 9 milyon 165 bin 830 lira, Süper Loto’da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu’nda 4 milyon 563 bin 80 lira olarak açıklandı.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılıyor.