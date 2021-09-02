  • BIST 1.479,890
  • Altın 482,63
  • Dolar 8,2680
  • Euro 9,7700
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

BES'den GMB'deki süresiz greve destek

» »
Mağusa Tük Genel İş Sendikası’nın, Mağusa Belediyesi’nde başlattığı mücadeleyi selamlıyor ve desteğimizin kendileriyle beraber olduğunu belirtiyoruz.
BES'den GMB'deki süresiz greve destek

İşte açıklama;

Mağusa Tük Genel İş Sendikası’nın, Mağusa Belediyesi’nde başlattığı mücadeleyi selamlıyor ve desteğimizin kendileriyle beraber olduğunu belirtiyoruz.

Bugün Mağusa Belediyesi’nde yaşananlar bizlere geçmişte Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşananları hatırlatıyor. Ceberut bir yönetim tavrı ve bölgeye değil kişilere hizmet anlayışı yüzünden bataklığa sürüklenen LTB’nin aydınlığa çıkışı BES’in onurlu mücadelesi sayesinde olmuştu. O zor günlerde geri adım atmadan verdiğimiz mücadelenin bugün Mağusa Türk Genel İş Sendikası’na örnek olmasını temenni ediyoruz. Çünkü bu kötü zihniyeti mücadele etmeden devirebilmek ve karanlıkları aydınlıklara çevirebilmek mümkün değildir. Bu koşullarda verilecek mücadelenin destekçisi olacağımızın ve her anlamda katkı koymaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Değerli halkımız, kötü yönetim kaderimiz değildir. Gerek merkezi hükümetler gerekse de yerel yönetimler bu halka aittir. Kimsenin bu makamları işgal edip koltuklarını kötüye kullanma hakkı yoktur. Bunu bize kader olarak dayatmalarına artık bir son verme zamanı gelmiştir. Biz sendikalar olarak mücadeleyi bir yere kadar verebiliriz, burada önemli olan sizlerin bizlere vereceği destek ve seçim zamanı yapacağı doğru tercihlerdir. O nedenle yaşadıklarınızı ve sizlere yaşatılanları unutmayınız. Bu “kader” denilen düzene karşı sizler de bizimle beraber mücadele veriniz. Mağusa Belediyesi sadece küçük bir örnektir, resmin büyüğü bu düzendir ve değişmelidir.

BES Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Mustafa Yalınkaya

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Ateş ve Aynur Hatay'ın otopsi sonuçları açıklandı02 Eylül 2021 Perşembe 12:50
  • Test karmaşası devam etti, sağlık Bakanlığı açıklama yaptı!02 Eylül 2021 Perşembe 12:45
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kazakistan eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’i kabul etti.02 Eylül 2021 Perşembe 12:45
  • 30 dönüm anız ve 2 adet rulo balya yandı02 Eylül 2021 Perşembe 12:39
  • Biri Mağusa'da, diğeri Güzelyurt'ta olmak üzere iki ayrı operasyon02 Eylül 2021 Perşembe 12:34
  • 5 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı02 Eylül 2021 Perşembe 12:32
  • Coşkun: Kriz masası kuruluyor ama bu kriz masasında ben yokum02 Eylül 2021 Perşembe 12:26
  • Gelir ve Vergi Dairesi’nde pozitif vaka02 Eylül 2021 Perşembe 12:23
  • Üstel: Sadece aşsız pozitif kişilerden PCR ücreti alınmayacak02 Eylül 2021 Perşembe 12:18
  • Yakın Doğu Üniversitesi, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı02 Eylül 2021 Perşembe 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti