BES'den GMB'deki süresiz greve destek

İşte açıklama;

Mağusa Tük Genel İş Sendikası’nın, Mağusa Belediyesi’nde başlattığı mücadeleyi selamlıyor ve desteğimizin kendileriyle beraber olduğunu belirtiyoruz.

Bugün Mağusa Belediyesi’nde yaşananlar bizlere geçmişte Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşananları hatırlatıyor. Ceberut bir yönetim tavrı ve bölgeye değil kişilere hizmet anlayışı yüzünden bataklığa sürüklenen LTB’nin aydınlığa çıkışı BES’in onurlu mücadelesi sayesinde olmuştu. O zor günlerde geri adım atmadan verdiğimiz mücadelenin bugün Mağusa Türk Genel İş Sendikası’na örnek olmasını temenni ediyoruz. Çünkü bu kötü zihniyeti mücadele etmeden devirebilmek ve karanlıkları aydınlıklara çevirebilmek mümkün değildir. Bu koşullarda verilecek mücadelenin destekçisi olacağımızın ve her anlamda katkı koymaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Değerli halkımız, kötü yönetim kaderimiz değildir. Gerek merkezi hükümetler gerekse de yerel yönetimler bu halka aittir. Kimsenin bu makamları işgal edip koltuklarını kötüye kullanma hakkı yoktur. Bunu bize kader olarak dayatmalarına artık bir son verme zamanı gelmiştir. Biz sendikalar olarak mücadeleyi bir yere kadar verebiliriz, burada önemli olan sizlerin bizlere vereceği destek ve seçim zamanı yapacağı doğru tercihlerdir. O nedenle yaşadıklarınızı ve sizlere yaşatılanları unutmayınız. Bu “kader” denilen düzene karşı sizler de bizimle beraber mücadele veriniz. Mağusa Belediyesi sadece küçük bir örnektir, resmin büyüğü bu düzendir ve değişmelidir.

BES Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Mustafa Yalınkaya