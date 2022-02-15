Beşeri Tıbbi Ürün Fiyatlarındaki Artışın Sorumlusu KKTC’de Görev Yapan Eczacılar Değildir

Uzun süredir gerek medya gerek sosyal medyada gündemde olan ilaç fiyatlarına

yapılacak artışlarla ilgili karar Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından 14 Şubat 2022

tarihinde yayınlanmıştır.



Karara göre, 2022 yılı için 21 ŞUBAT 2022 tarihi itibarı ile beşeri tıbbi ürünlerin

fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro değeri 4.5786 TL’den 6.2925 TL’ye çıkarılmıştır,

bunun neticesinde de ilaç fiyatlarına yansıyan zam oranı %37.43 olarak tespit edilmiştir.

Pek çok konuda olduğu gibi ilaç üretimi konusunda da yetersiz bırakılmamız

neticesinde, ilaç temininde yurt dışına bağımlı hale gelmekteyiz. Bu bağımlılığın getirisi

olarak, gerek ekonomik dengesizlikler, gerek Türkiye tarafından getirilen ihraç yasakları,

gerekse pandemi sürecinde ortaya çıkan üretimdeki aksamalar nedeniyle, ilaç temini

yapmak son aylarda oldukça zorlaşmıştır.



Her yıl Şubat ayında düzenli olarak döviz kurlarındaki artışa bağlı belirlenen yeni kurlar,

bu yıl Türk Lirası’ndaki değer kaybına bağlı olarak önceki yılların çok üzerinde olmuştur.

Hayati önem taşıyan tüm unsurlara yansıyan zamlar neticesinde halkın dayanma gücü

oldukça azalmıştır. Beşeri tıbbi ürünlerde yürürlüğe girecek olan artış neticesinde,

Sosyal Sigortalar Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı tüm kuruluşlarda

kullanılan online ilaç sistemlerinin Türkiye’ye bağlı olması nedeniyle, gerçekleşecek olan

ilaç zammı, eş zamanlı olarak KKTC’ye de yansıyacak ve halkın alım gücü daha da

düşecektir. Bu durum da, halkı ilaç konusunda birincil muhatabı olan eczacıyla karşı

karşıya getirmektedir.



İhraç yasakları konusunda, gerek yetkililer gerek TC Elçiliği ile, KTEB ve ecza depoları

yetkilileri olarak geçmişte birçok kez görüşüp yaşadığımız sorunları aktardığımızı,

sürecin çözülmesi için gelişmelerin takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz.

Defalarca gerek kamuoyu bilgilendirmelerinde gerek devlet yetkilileri ile yapılan

görüşmelerde belirttiğimiz üzere, çözüm devlet yetkililerinin elindedir.

Bu niyetle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki;

• Devlet tarafından ilaç sanayisine somut yatırım ve teşvikler yapılarak ilaçta yurt dışı

bağımlılığının azaltılması bir an önce gerçekleştirilmelidir.

• Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi ve ilaç girdi maliyetlerinin bir kısmının

devlet tarafından karşılanması gerekmektedir.

• İlaç sektöründe Türkiye Cumhuriyeti tarafından pek çok kalem ilaçta KKTC’ye

uygulanan ihraç yasağının yetkililerle görüşülerek ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



KTEB Yönetim Kurulu adına

KTEB Başkanı

Dr.Ecz.Umut Öksüz