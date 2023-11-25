Beşerler: Jet soruşturmasıyla ilgili birden fazla dosya yakında Savcılığa iletilecek…

Polis Genel Müdürü 1'inci Yardımcısı Ahmet Beşerler, “jet dosyasıyla” (jet skandalı) ilgili soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Beşerler bu konudaki açıklamayı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde “Polis Genel Müdürlüğü” bütçesi görüşmesinde, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken yaptı. Ahmet Beşerler, "jet dosyasıyla" ilgili soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu, bununla ilgili birden fazla dosya bulunduğunu, bunların yakın zamanda Savcılığa iletileceğini kaydetti.

Beşerler, KIB-TEK ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede yürütülen bir soruşturma olduğunu, bunun Sayıştay raporuyla ilgili olduğunu belirtti.

Kutlu Adalı cinayeti konusundaki bir soruyu yanıtlayan Beşerler, faili meçhul cinayet dosyasının hiçbir zaman kapatılmadığını, zaman aşımına uğramadığını, eğer bir şehadet varsa polisin bu konuda gereğini yapacağını belirtti. Beşerler, “Benim göreve gelmemden sonra bir gelişme olmadı” diyerek konuyu araştıracağını ifade etti.