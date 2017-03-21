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Beşiktaş 3 yıl sonra kazandı

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Beşiktaş 3 yıl sonra kazandı
Spor Toto Basketbol Ligi’nin 22. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan sahasında Galatasaray Odeabank’ı 90-84 mağlup etti. Beşiktaş Sompo Japan, bu sonuçla Galatasaray Odeabank’ı 3 yıl aradan sonra mağlup etmiş oldu.

Galatasaray Odeabank'a karşı ligdeki son galibiyetini 2014'te alan Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 22. haftasında sarı-kırmızılı ekibi 90-84 mağlup ederek derbi hasretine son verdi.

17. GALİBİYET

Karşılaşmanın ilk yarısını 48-35 önde kapatan siyah-beyazlı takım, maçın tamamında etkili bir oyun ortaya koyarak salondan 90-84 galip ayrıldı. Beşiktaş Sompo Japan bu karşılaşma ile ligdeki 17. galibiyetini elde etmiş oldu.

EN SKORER İSİMLER

Beşiktaş Sompo Japan'da Clark 24 sayı kaydederek takımın en çok sayı üreten oyuncusu olurken, sarı-kırmızılı takımda ise Micov 18 sayı atarak takımına en çok katkıda bulunan isim oldu.

Karşılaşma öncesi ve devam ederken siyah-beyazlı taraftarlar Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlar yaptı. Beşiktaş taraftarının Ali Sami Yen'e de küfretmesi dikkat çekti. Maçın bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler küfürlü tezahürattan dolayı takımları soyunma odasına gönderdi.

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