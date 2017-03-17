Beşiktaş 4 köşe

1-1'in rövanşında Olympiakos'u 4-1 yenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Siyah beyazlıların rakibi bugün belli olacak.

Beşiktaş golü erken buldu. 10. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Aboubakar kafayla vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu, Kamerunlu futbolcunun Avrupa'daki 9. maçındaki 6. golü oldu.

Beşiktaş 22'de farkı ikiye çıkardı. Babel'in ceza sahası yayının yakınından vuruşunda kaleci Leali çaresiz kaldı. 31'de Olympiakos Tarık Elyounussi'nin attığı golle farkı 1'e indirdi. 40'ta Beşiktaş 10 kişi kaldı. Aboubakar rakibine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kartla oyundan atıldı.

Beşiktaş'ı rahatlatan gol 74. dakikada geldi. Ryan Babel'in golüyle skor 3-1'e geldi. Cenk Tosun 10 dakika sonra Beşiktaş'ın dördüncü golünü attı.

14 yıl sonra çeyrek finalde

Siyah beyazlılar 100. yılındaki çeyrek finalden 14 yıl sonra tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda da çeyrek finale çıkmıştı.

Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Marcelo Guedes'in yerine Matej Mitrovic'e görev verdi. Kayserispor ile yaptığı maçta sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayan Gökhan Gönül ile Ricardo Quaresma, Olympiakos karşısında forma giydi.

Kayserispor mücadelesinde sağ bekte yer alan ve kritik hatalarıyla eleştirilen Andreas Beck, Olympiakos karşısında yedek soyundu. Güneş, Alman oyuncunun yerine Gökhan Gönül'ü görevlendirdi. Quaresma ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında görev yaptı. Siyah-beyazlı takımda son maçlarda düşüş yaşayan Cenk Tosun da yedek kadroda bulundu. Olympiakos ile oynanan ilk karşılaşmada hücum hattında yer alan ancak Kayserispor mücadelesinde orta sahanın sağında oynayan Vincent Aboubakar, rövanş maçında da takımı adına gol aradı.

Taraftarlardan büyük destek

Beşiktaş, çeyrek final yolundaki önemli maçta stadı tamamen doldurdu.

Beşiktaş ilçesinde ve stat etrafında coşkuyla maç saatini bekleyen taraftarlar, bu atmosferi Vodafone Arena tribünlerine taşıdı.

Siyah-beyazlılar, ısınmak için sahaya çıkan takımlarına da büyük destek verdi. Diğer maçlarda olduğu gibi önce Quaresma'yı tribünlere çağıran taraftarlar, daha sonra Aboubakar'a sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılaşmayı 40 bine yakın taraftar izledi.

Final koreografisi

Beşiktaşlı taraftarların karşılaşma başlamadan önce gerçekleştirdikleri koreografiyle takımlarına final yolunda destek vermeye çalıştı.

Kapalı tribünde üç futbolcu figürünün yer aldığı koreografide "Bizim için savaşın" anlamına gelen "Fight for us" yazısı yer aldı. Pankartta ayrıca Avrupa Ligi'nin final maçının yapılacağı İsveç'in başkenti Stockholm'e göndermede bulunulurak İstanbul'dan bu şehre giden uçak fotoğrafı yer aldı.

Olympiakos'da tek değişiklik

Son 16 turun ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak avantaj yitiren Olympiakos ise tek değişiklikle rövanş mücadelesine çıktı.

Atina'daki maçta ilk 11'de görev alan Alberto Botia, ikinci maçta yedek soyundu. Bu oyuncunun yerine ilk 11'de Manuel da Costa forma giydi.

İlk maçta Aboubakar'ın golünde yaptığı hatayla Yunanistan kamuoyunun tepkisini çeken kaleci Nicola Leali, kalede yine şans buldu.

Karşılaşmayı 50 kadar Olympiakos taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden izledi. Beşiktaşlı taraftarlar, zaman zaman bu grubun tezahüratlarına tepki gösterdi.