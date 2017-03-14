Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, Hollanda'ya tepki olarak ineğini kesecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemi de Hollanda'yla yaşanan krizdi

Hollanda ile yaşanana diplomatik kriz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de gündemindeydi. AKP ve CHP Gruplarının Hollanda’yı kınayan açıklamalarının ardından söz alan Bağımsız Meclis Üyesi ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, tepki olarak Hollanda ineğini keseceğini söyledi.

Ezgi Çapa'nın DHA'da yer alan haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumları Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan diplomatik krizle başladı. Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet’in yönettiği ilk oturumda söz alan AK Parti ve CHP Grupları, yaşananları kınadı.

İki partiden ortak ses: Hollanda’yı şiddetle kınıyoruz



AKP Grubu adına söz alan Kaan Şahin "Bu saldırılara karşı dik duruşu ile Türk kadının adaletsizliğe, haksızlığa karşı duruşunu tüm dünyaya gösteren Sayın Bakanımıza en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Bu ırkçı, faşist, çağ dışı tutumun sahibi olan Hollanda hükümetini ve Rotterdam Belediyesi’ni şiddetle kınıyoruz" dedi. Daha sonra söz alan CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban ise CHP’nin bütün organlarıyla Hollanda hükümetinin muamelesini şiddetle kınadıklarını belirtti.

"Çok da güzel süt veriyordu ama…"





Sonrasında söz alan Bağımsız Meclis Üyesi ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ise, Hollanda’yı kınadığı açıklamasının ardından, Emirli’deki çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden 1’ini keseceğini söyledi. Sipahi, "Bakanlarımızın hiç tehdit oluşturmadığı halde sınırdışı edilmesini kabullenemiyorum. Emirli’de bir çiftliğim var. Hollanda ineğim de var. Çok da güzel süt veriyordu ama bundan sonra kime süt verecekse versin. Allah onları bildiği gibi yapsın" diyerek kürsüden indi. Bunun üzerine Meclis Başkanı Ahmet Selamet, "Kes hepimizi bir çağır o zaman. Evet arkadaşlar, Hüseyin Bey ineğini kesecek biz de yiyeceğiz inşallah" dedi. Sipahi ise "Ben ineği kesiyorum. Bahara doğru sizi çağırayım" açıklamasını yaptı.