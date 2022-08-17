Beşiktaş Dele Alli transferini bitiriyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesi flaş bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Everton'dan Dele Alli transferinde sona geldi.

Orta saha transferi için harekete geçen siyah-beyazlılar, yaklaşık iki haftadır İngiliz futbolcunun transferi için Everton ile görüşmelerde bulundu.

Beşiktaş, yapılan görüşmelerin ardından İngiliz ekibiyle 26 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşma sağladı. Dele Alli için ayrıca satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Olumlu referanslar aldı

Beşiktaş, Dele Alli'ye yıllık ücret olarak 2.2 milyon euro ödeyecek.Transfer için Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou ile de görüşme yapan Alli, iki isimden de olumlu referanslar aldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz olarak transfer olan İngiliz orta saha, Everton'da 11 maçta süre aldı.

Karar oyuncunun

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Dele Alli'nin hem kiralık hem de bonservisli transferi için çaba harcıyor. Everton, transfer için kararı 26 yaşındaki futbolcuya bıraktı. Alli, daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istiyor.