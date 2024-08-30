Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Yeni formatındaki Avrupa Ligi’nde bu sezon üç takımla mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Yeni formatındaki Avrupa Ligi’nde bu sezon üç takımla mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Galatasaray: Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dynamo Kiev, Elfsborg (İsveç), RFS (Letonya)

Fenerbahçe: Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG (Belçika), Midtjylland (Danimarka), Athletic Bilbao, Twente.

Beşiktaş: Frankfurt, Ajax, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Bodø/Glimt, Athletic Bilbao, Twente.

Konferans Ligi’nde mücadele edecek Başakşehir’in rakipleri ise Kopenhag, Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge, Petrocub ve NK Celje oldu.