Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin bütün rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin eşleştiği takımlar şöyle:
Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjylland (D), Athletic Bilbao ve Twente (D).
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Galatasaray'ın bütün rakipleri ise şöyle:
Ajax (D), Tottenham, PAOK (D), AZ Alkmaar, Malmö (D), Dinamo Kiev, RFS (D), Elfsborg.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ
Frankfurt (D), Ajax, Lyon (D), Maccabi Tel-Aviv, Bodo/Glimt (D), Malmö, Athletic Bilbao ve Twente (D).
Turnuvada yer alan takımlar şöyle:Manchester United
Tottenham Hotspur
Real Sociedad
AS Roma
Athletic Bilbao
FC Porto
ACF Fiorentina
Olympique Lyon
Ajax Amsterdam
Eintracht Frankfurt
Lazio Rom
OGC Nice
Fenerbahçe
Galatasaray
TSG 1899 Hoffenheim
Beşiktaş JK
SC Braga
RSC Anderlecht
PAOK
Olympiakos
Slavia Prag
Glasgow Rangers
Dinamo Kiev
Union Saint-Gilloise
AZ Alkmaar
Twente
Midtjylland
Ludogorets
Bodø/Glimt
FCSB
Viktoria Plzen
Malmö
Maccabi Tel Aviv
Karabağ
IF Elfsborg
FC RFS
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