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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin bütün rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin eşleştiği takımlar şöyle:

Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjylland (D), Athletic Bilbao ve Twente (D).

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray'ın bütün rakipleri ise şöyle:

Ajax (D), Tottenham, PAOK (D), AZ Alkmaar, Malmö (D), Dinamo Kiev, RFS (D), Elfsborg.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Frankfurt (D), Ajax, Lyon (D), Maccabi Tel-Aviv, Bodo/Glimt (D), Malmö, Athletic Bilbao ve Twente (D).

Turnuvada yer alan takımlar şöyle:Manchester United    
Tottenham Hotspur    
Real Sociedad  
AS Roma   
Athletic Bilbao   
FC Porto    
ACF Fiorentina    
Olympique Lyon   
Ajax Amsterdam    
Eintracht Frankfurt    
Lazio Rom    
OGC Nice  
Fenerbahçe   
Galatasaray    
TSG 1899 Hoffenheim    
Beşiktaş JK 
SC Braga   
RSC Anderlecht  
PAOK 
Olympiakos 
Slavia Prag  
Glasgow Rangers  
Dinamo Kiev   
Union Saint-Gilloise 
AZ Alkmaar   
Twente 
Midtjylland   
Ludogorets
Bodø/Glimt 
FCSB  
Viktoria Plzen 
Malmö 
Maccabi Tel Aviv 
Karabağ    
IF Elfsborg   
FC RFS

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