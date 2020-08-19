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Beşiktaş, Fode Koita'ya talip oldu; bonservisin ücretsiz olmasını istiyor

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Beşiktaş, Fode Koita'ya talip oldu; bonservisin ücretsiz olmasını istiyor
Beşiktaş, Fode Koita'ya talip oldu; bonservisin ücretsiz olmasını istiyor

Beşiktaş, Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a, Thiam'ın ise Fenerbahçe'ye bonservis bedeli istemeden veren Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Fode Koita'ya talip oldu.

Siyah-beyazlılar, bu sezon İstanbul ekibi ile 24 lig maçında 12 gol, 5 asist kaydeden 29 yaşındaki Gineli santrforu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için temas kurdu ve bugün oyuncuyla bir görüşme yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş, 1+1 yerine 2 yıllık sözleşme isteyen 35 yaşındaki forvet Papiss Cisse'nin vereceği kararı da bekliyor.

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