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Beşiktaş futbola ambargo koydu

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Beşiktaş futbola ambargo koydu
Siyah-beyazlıların kadın ve erkek takımları, bu sezon da liglerinde şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunuyor

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Beşiktaş'ın kadın futbol takımı da 2014-2015'te 3. Lig play-off'unda, geçen sezon ise 2. Lig'de mutlu sona ulaşarak 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı. 

Siyah-beyazlıların kadın ve erkek takımları, bu sezon da liglerinde şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunuyor.

Beşiktaş'ın erkek takımı, 25 haftası geride kalan Süper Lig'de aldığı 16 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgiyle 55 puan topladı, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in önünde ilk sırada yer aldı.

Siyah-beyazlıların kadın takımı ise ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 39 puanla liderliğini sürdürüyor.

Çok atıp, az yiyorlar

Beşiktaş'ın erkek futbol takımı, Süper Lig'de fileleri en çok havalandıran (47) ekip olarak dikkati çekerken, ligin en az gol yiyen (20) takımı unvanını da Medipol Başakşehir ile paylaşıyor.

İki ekibin de iç saha maçlarındaki üstünlüğü dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın erkek futbol takımı, Vodafone Arena'da oynadığı lig karşılaşmalarında mağlubiyet yüzü görmezken, maçlarını Çilekli Sahası'nda oynayan siyah-beyazlı kadın futbolcular ise iç sahada bir tek Konak Belediyespor'a 2-1 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek çeyrek finalde Fransız ekibi Olympique Lyon'un rakibi olan Beşiktaş'ın erkek takımı, Avrupa arenasında da adından söz ettirirken, siyah-beyazlı kadın futbolcular da gözünü UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.

"Aynı sevinçleri yaşatmak istiyoruz"

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı İdari Menajeri Nergis Soyer, yeni kurulan bir ekip olmalarına rağmen büyük başarılar hedeflediklerini söyledi. 

Erkek futbol takımının elde ettiği başarılı sonuçların kendileri için yol gösterici olduğunu kaydeden Soyer, "Erkek futbol takımımızın elde ettiği başarıları kendi kulvarımızda tekrarlayarak camiamıza aynı sevinçleri yaşatmak istiyoruz." dedi.

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