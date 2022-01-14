  • BIST 2.072,93
  • Altın 780.88632
  • Dolar 13.4657
  • Euro 15.3635
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Beşiktaş Gaziantep FK: 1-0

» »
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı ağırladı.
Beşiktaş Gaziantep FK: 1-0

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başladı. Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Siyah beyazlılar maça, Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Doğan, Furkan, Recep, Sagal, Maxim ve Muhammet 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda 67. dakikada sahneye çıkan Kartal'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 ile geçti.

Bu sonuçla Beşiktaş, 32 puana yükseldi ve 6. sıraya çıktı. Gaziantep FK ise 31 puanla 8. sırada kaldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'ın Yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent11 Ocak 2022 Salı 20:19
  • Mesarya İmzaları Attırdı10 Ocak 2022 Pazartesi 19:37
  • Tarihte Bir Benzeri Hiç Yaşanmadı! Üç Büyük Takım Hocasız Kaldı10 Ocak 2022 Pazartesi 19:32
  • Dikmen’de Ayrılık10 Ocak 2022 Pazartesi 19:16
  • Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı!10 Ocak 2022 Pazartesi 15:33
  • Malili Futbolcu Maç Sırasında Kalp Krizi Geçirdi09 Ocak 2022 Pazar 20:26
  • Beşiktaş’ın Corona Derdi! Hükmen Yenilgi Ve Erteleme İhtimali07 Ocak 2022 Cuma 18:54
  • Tecavüz Suçlamalarından Hapiste Olan Manchester City'nin Yıldızı, Serbest Bırakıldı07 Ocak 2022 Cuma 18:26
  • Küçükler Özgüren Anısına Oynayacak06 Ocak 2022 Perşembe 17:58
  • Beşiktaş’ta Ayrılık Rüzgarı: 10 İsme Güle Güle02 Ocak 2022 Pazar 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti