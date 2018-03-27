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Beşiktaş, Ibrahimovic'e 'Hayır' dedi

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İngiltere'nin Manchester United takımı ile yollarını ayırarak ABD'nin Los Angeles Galaxy takımına transfer olan yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic'in Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ileri sürüldü
Beşiktaş, Ibrahimovic'e 'Hayır' dedi

İddiaya göre siyah-beyazlı yönetim eğer onay verseydi 36 yaşında İsveçli yıldız Ibrahimovic Beşiktaş'a gelecekti. Hürriyet'in aktardığı habere göre, Ibrahimovic'in reddedilme olayı şöyle gerçekleşti:

Siyah beyazlı camianın önde gelen iş adamlarından biri yönetime bir teklifte bulundu. Söz konusu iş adamı, "Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'dan ayrılıyor. Eğer onu transfer etmek isterseniz ben 10 milyon euro'luk bir kaynak temin edebilirim. Eğer bu para yetmezse geri kalan tutarı da siz bulursunuz" ifadelerini kullandı.

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