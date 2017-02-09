Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor 18. randevuda

İki takım arasında geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 14 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.
Karabük'teki maçlar
İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 8 lig maçında karşılaştı.
Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 2'sini ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti.
Beşiktaş, deplasman maçlarında 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.
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