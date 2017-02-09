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Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor 18. randevuda

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Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor 18. randevuda
Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 14 golle cevap verdi.

 

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.

 

Karabük'teki maçlar

İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 8 lig maçında karşılaştı.

 

Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 2'sini ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti.

 

Beşiktaş, deplasman maçlarında 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.

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