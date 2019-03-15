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Beşiktaş, Japonya’da Anime İşine Giriyor

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Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden Beşiktaş, çizgi film kültürüyle bütün dünyada bilinen Japonya’da çizgi film oluyor.
Beşiktaş, Japonya’da Anime İşine Giriyor

Japonya’ya giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çocukken sokakta top oyanayanlar, televizyonda dönen futbol çizgi filmlerini çok iyi hatırlayacaklardır. Bu çizgi filmlerin pek çoğu Japonya’nın dünyaya nam salan anime kültüründen gelir. Yediden yetmişe milyonlarca kişi tarafından izlenen animeler, bütün dünyanın bildiği özgün bir animasyon tarzına sahiptir.

Bu kez Japonlar bize değil, biz Japonlara kendi anime çizgi filmlerimizi izleteceğiz. Üstelik, bu işin arkasında Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden Beşiktaş olacak. Sabah gazetesinden Ogün Şahin’in haberine göre 10 günlük Japonya seyahatinde olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon çizim sanatı anime hentai ile ilgili girişimler yapmak istiyor.

Orman ve ekibi, Japonya’da söz konusu projeleri için ciddi bir anlaşma yapmak üzere. Söz konusu çizgi filmler hem Beşiktaş kulübünün tanıtımı yapılacak hem de elde edilen gelir kulübün kasasına katkı sağlayacak.

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