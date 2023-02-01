Beşiktaş Karagümrük deplasmanında takıldı seriyi kaybetti!

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Şenol Güneş yönetiminde son 5 maçında galip gelen siyah beyazlılar müthiş seriyi sürdürmek için çıktığı Karagümrük deplasmanından istediğini alamadı. Kara Kartal 6 maçlık galibiyet serisini son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda yakalamıştı.

CENK TOSUN YİNE ATTI

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oldukça soğuk bir havada oynanan mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş öne geçti. 33. dakikada perdeyi açan isim son haftaların formda ismi Cenk Tosun oldu. Tecrübeli golcü son 5 maçta 5. kez ağları havalandırmayı başardı.

Arthur Masuaku’nun sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasında Welinton’un kafa vuruşu sonrası Rayyan Baniya’ya çarpıp boşta kalan topu önünde bulan Cenk Tosun altıpasta tek dokunuş ile topu ağlara gönderdi.

İlk yarı konuk ekip Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarı hızlı başladı.

KARAGÜMRÜK İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

49. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük Magomed Ozdoev’in golü ile beraberliği yakaladı. Andrea Bertolacci’nin uzun pasında sol kanatta Fabio Borini topu bekletmeden tek dokunuş ile Magomed Ozdoev’e indirdi. Ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Magomed Ozdoev tek vuruş ile topu ağlara yolladı.

Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da net fırsatları harcadı ve 1’er puana razı oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş 39 puanla 4. sırada yer aldı, Karagümrük ise 23 puanla 10. sırada kaldı. Ev sahibi ligde üst üste 4. maçından da beraberlikle ayrıldı.

Gelecek hafta Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına konuk olacak, Karagümrük ise Ankaragücü deplasmanına gidecek.