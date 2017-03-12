Beşiktaş - Kayserispor maçı geniş özeti. Süper Lig'in 24. haftasında lider Beşiktaş, 4 gole sahne olan maçta evinde Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde, Sergen Yalçın ile çıkışa geçen Kayserispor'u konuk etti.

Takipçileri Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar maça kontrollü başladı.

KAYSERİSPOR'A BOYKO GEÇİT VERMEDİ

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen, Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere güçlü takımları devirerek rahat nefes alan Kayserispor, Beşiktaş karşısında da açık futbol anlayışıyla sahada yer aldı.Deniz, Umut, Varela gibi oyuncularıyla etkili olan Kayserispor'a Beşiktaş'ın file bekçisi Boyko gol izni vermedi. Sarı-kırmızılı ekibin bir topunu Atiba çizgiden çıkartırken, Umut Bulut'un bir golü de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Beşiktaş ise ilk yarıda ceza sahası dışından çektiği şutlarla etkili olmaya çalıştı ancak skoru değiştiremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ ABOUBAKAR İLE ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıya Babel'in yerine Tolgay'ı alarak başlayan Şenol Güneş 4-4-2'ye döndü. Sistem değişikliğiyle oyundaki üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 55. dakikada Aboubakar ile 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Kamerunlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

UMUT BULUT'UN CEVABI GECİKMEDİ

Maç boyunca önde basan ve gol arayan Kayserispor'un eşitlik golü Umut Bulut ile geldi. Sol kanatta topla buluşan Erkan Kaş'ın ceza sahasına çıkardığı pasta Umut Bulut topu ağlara gönderdi.

BECK KENDİ KALESİNE ATTI

Beraberlik golünden sonra oyunda denge kuran Kayserispor 80. dakikada Beck'in kendi kalesine attığı golle yenik duruma düştü. Deniz Türüç'ün sağdan ceza sahasına girdi, içeri çıkardığı topu Beck ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi.

ABOUBAKAR YİNE SAHNEDE

Temposu ve golleriyle izleyenlerin nefesleri kesen maçta sahneye yine Aboubakar çıktı. Karşılaşmanın 88. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Aboubakar savunmadan sıyrılıp topu ağlara gönderdi ve karşılaşmaya yeniden denge getirdi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Beşiktaş ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

90+5. dakika: Kayserispor'da Welliton yerini Hakan'a bıraktı. Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

90+4. dakika: Tolgay Douglao'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta Ahamada yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Sonrasında hızlı gelişen Kayserispor atağında Varela pasını Welliton'a aktaramadı.

90+3. dakika: Erkan'ın tedavisinin ardından oyun kaldığı yerden devam ediyor.

90+2. dakika: Kayserispor'da Erkan sakatlık geçiriyor. Oyun bu dakikada durdu.

90+1. dakika: Beşiktaş son anlarda galibiyet için yükleniyor.

90. dakika: Kayserispor tehlikeli geldi. Gelişen atakta Varela'nın sol kanattan ortasında Welliton geriden gelen Jean Armel Kana-Biyik'a topu indirdi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti. Aboubakar ceza sahasına girdikten sonra Mabiala onun pozisyonunu bozdu ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Oğuzhan'ın sol kanattan kullandığı kornerde Tosic'in kafa vuruşu kalecide kaldı. Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

89. dakika: GOL! Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aboubakar rakiplerinden sıyrıldıktan sonra dönerek topu ağlara gönderdi. Kayserispor oyuna yeniden başladı.

88. dakika: Karşılaşmada son dakikalara girilirken oyun Kayserispor yarı sahasında oynanıyor.

87. dakika: Kayserispor'da Deniz yerini Samba Sow'a bıraktı.

86. dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Beck'in sağ kanattan ortasında Talisca kaleciden sıyrılarak vuruşunu yaptı. Onun vuruşu üst direkten geri döndü ancak hakem daha önce Talisca'nın ofsayt pozisyonunda olduğunu işaret etti.

85. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Talisca'nın ceza sahası dışından vuruşu yandan dışarıya gitti. Beşiktaş bu dakikalarda beraberlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.

84. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuzhan geriden gelen Aboubakar'a pasını verdi. Kamerunlu oyuncunun şutunda top farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

83. dakika: Beşiktaş oyuna yeniden başladı.

82. dakika: GOL! Gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz'in yerden ortasında Andreas Beck kayarak topu kendi ağlarına gönderdi.

81. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Adriano'nun sol kanattan ortasında Kayserispor savunması bir kez daha topu karşıladı.

80. dakika: Oğuzhan'ın sol kanattan kullandığı kornerde top kaleci Ahamada'da kaldı.

79. dakika: Tolgay sol kanattan orta yapmak isterken Umut araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

78. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor. Gelişen Beşiktaş atağında Adriano'nun sol kanattan yaptığı ortayı savunmada Larrys Mabiala karşıladı.

77. dakika: Deniz pozisyonun ardından yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

76. dakika: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Varela'ya faul yapan Beck sarı kart gördü. Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

75. dakika: Kayserispor'da Lawal yerini Douglao'ya bıraktı.

74. dakika: Talisca, bir kez daha ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yine Ahamada'da kaldı.

73. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunu kaleci Ahamada çıkardı.

72. dakika: Orta alanda elle oynayan Deniz sarı kart gördü.

71. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Tolgay sağ kanattan ceza sahasına giren Beck'i topla buluşturmak istedi ancak Erkan son anda araya girerek topun Beck'e gelmesine engel oldu.

70. dakika: Cenk'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın şutu savunmadan geri döndü.

69. dakika: Rotman serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Levent pas hatası yaptı ve top Beşiktaş'a geçti. Sonrasında gelişen Beşiktaş atağında Cenk pasını Talisca'ya aktaramadı.

68. dakika: Lawal'a orta alanda Oğuzhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

67. dakika: Beşiktaş gole yaklaştı. Oğuzhan'ın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Sonrasında Tosic'in kale alanına doldurduğu topta Atiba'nın vuruşunu kaleci çıkardı. Devam eden atakta ceza sahasında havalanan topta Aboubakar'ın röveşatası üstten dışarıya gitti.

66. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

65. dakika: Beşiktaş oyuna yeniden başladı.

64. dakika: GOL! Gelişen Kayserispor atağında Varela'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Erkan'ın yerden ortasında Umut topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.

63. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Erkan'ın sol kanattan yaptığı orta kaleci Fabri'de kaldı.

61. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Erkan'ın sol kanattan ortasında Fabri topu almak isterken elinden kaçırdı ancak daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

60. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan içeriye kat eden Beck'in vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Talisca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Cenk'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

59. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

58. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Erkan'ın sol kanattan ortasında savunmada Tosic topu karşıladı.

57. dakika: Kayserispor oyuna yenide başladı.

56. dakika: GOL! Oğuzhan'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Aboubakar sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

55. dakika: Beşiktaş'ta Marcelo alkışlar eşliğinde yerini Mitrovic'e bıraktı. Cenk, sol kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

54. dakika: Beşiktaş'ta sakatlanan Marcelo oyuna devam edemeyecek. Mitrovic oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

53. dakika: Bu kez Kayserispor tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Varela içeriye doğru kat ettikten sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda Fabri topu çıkardı ve top dışarıya gitti. Konuk takım korner kullanacak. Deniz'in sol kanattan kullandığı kornerde Mabiala'nın vuruşu üstten dışarıya gitti.

52. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Levent'in sağ kanattan ortasını savunma karşıladı.

51. dakika: İkinci yarıyla birlikte Beşiktaş taraftarlarının desteğini de arkasına alarak baskı kurmaya çalışıyor. Beşiktaş tehlikeli geldi. Aboubakar, ceza sahasında topla buluştuktan sonra vuruşunu yapmak isterken son anda savunma araya girdi. Sonrasında ceza sahasında önünde bulan Beck'in vuruşunu kaleci çıkardı.

50. dakika: Marcelo'nun tedavisinin ardından oyun kaldığı yerden devam ediyor. Oyun bu dakikalarda Kayserispor yarı sahasında oynanıyor.

49. dakika: Bu arada Beşiktaş'ta Marcelo sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

48. dakika: Tolgay'ın oyuna girmesinin ardından Beşiktaş orta alanda daha fazla topa sahip olmaya başladı.

47. dakika: Tolgay'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk'in vuruşu savunmada geri döndü. Sonrasında devam eden Beşiktaş atağında Adriano'nun sol kanattan ortasını savunma karşıladı.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Babel yerini Tolgay'a bıraktı. Beşiktaş tehlikeli geldi. Aboubakar'ın pasıyla rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Talisca vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

Devre Arası: İlk yarıda uzatma dakikası oynanmadı ve ilk yarı sona erdi. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidiyor.

45. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Lawal savunmanın arkasına koşu yapan Welliton'u topla buluşturmak istedi ancak Beşiktaş savunması zamanında araya girdi.

44. dakika: Beck sağ kanattan topla birlikte gitmek isterken Mabiala araya girdi ve Beck'in sıfıra inmesine engel oldu.

43. dakika: Talisca korneri Oğuzhan'la paslaştıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortası kaleci Ahamada'da kaldı.

42. dakika: Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambol sonrası savunma topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş bu kez korner kullanacak.

41. dakika: Beck, Varela'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş bu kez sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

40. dakika: Marcelo serbest vuruşta ceza sahasındaki Babel'i topla buluşturmak istedi ancak Mabiala zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi. Gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunu kaleci Ahamada çıkardı.

39. dakika: Lawal, Aboubakar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

38: Rotman savunmanın arkasına koşu yapan Welliton'u topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

37. dakika: Kayserisporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

36. dakika: Lawal sol kanattan hareketlenen Erkan'ı topla buluşturmak istedi ancak savunmasına yardıma gelen Babel araya girdi ve Erkan'ın topu almasına engel oldu.

35. dakika: Talisca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı.

34. dakika: Rotman serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Erkan Kaş pas hatası yaptı ve top Beşiktaş'a geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aboubakar vuruşunu yapmak isterken savunma araya girdi. Beşiktaş korner kullanacak.

33. dakika: Welliton, Marcelo'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Kayserispor rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

32. dakika: Topla oynama oranları: Beşiktaş %65 Kayserispor %35

31. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın sol kanattan ortasında Babel'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

30. dakika: Talisca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak. Talisca'nın ikinci kez kullandığı kornerde top kaleci Ahamada'da kaldı.

29. dakika: Topsuz alanda Aboubakar'a faul yapan Levent sarı kart gördü. Gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Beck'in ortasında savunma topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

28. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Adriano'nun sol kanattan ortasını savunma karşıladı. Sonrasında dönen topu alan Atiba, Erkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta Tosic topa yetişemedi ve top dışarıya gitti.

27. dakika: Kayserispor bu dakikalarda özellikle Varela'nın oynadığı sol kanattan tehlikeli ataklar geliştiriyor.

26. dakika: Deniz'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Gelişen Kayserispor atağında Deniz'in sol kanattan ortasında Umut'un kafa vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

25. dakika: Varela, Aboubakar'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Kayserispor tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

24. dakika: Kayserispor tehlikeli geldi. Varela'nın sol kanattan ortasında Fabri topu alamadı. Sonrasında topu önünde bulan Umut geriden gelen Deniz'e pasını verdi. Deniz'in vuruşunda Atiba topu çizgiden çıkardı.

23. dakika: Deniz, serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

22. dakika: Talisca, Lawal'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Sonrasında gelişen Kayserispor atağında Welliton Marcelo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Kayserispor tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Marcelo pozisyonun ardından sarı kart gördü.

20. dakika: Kayserispor golü buldu ancak pozisyon ofsayt. Gelişen atakta Varela'nın sol kanattan ortasında Umut kafayla topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt.

19. dakika: Karşılaşmada bu dakikalarda tempo artmaya başladı.

18. dakika: Talisca, Rotman'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta Tosic'in ceza sahası içinden vuruşu savunmadan geri döndü.

17. dakika: Kayserispor çok tehlikeli geldi. Gelişen atakta Deniz'in sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı. Sonrasında dönen topu önünde bulan Lawal'ın vuruşunu kaleci Fabri çıkardı.

16. dakika: Aboubakar, savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kalecide kaldı.

15. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Beck sağ kanattan ceza sahası dışına ortasını yaptı. Onun ortasında Talisca'nın vuruşu kaleci Ahamada'da kaldı.

14. dakika: Lawal savunmanın arkasına koşu yapan Welliton'u düşündü ancak Adriano zamanında araya girerek topun Welliton'a gelmesine engel oldu.

13. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Adriano ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

12. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Babel arka direğe orta yapmak istedi ancak savunma araya girdi. Sonrasında topu alan Oğuzhan ceza sahasındaki Beck'i düşündü ancak Alman oyuncu topa yetişemedi.

11. dakika: Karşılaşmada 10 dakikalık bölüm geride kalırken iki takım da henüz tehlikeli bir atak geliştiremedi.

10. dakika: Beşiktaş bu dakikalarda topun kontrolünü almaya çalışıyor.

9. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Deniz'in sol kanattan ortasında Beşiktaş savunması topu karşıladı.Gelişen Kayserispor atağında Deniz'in sol kanattan ortasında Beşiktaş savunması topu karşıladı.

8. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Rotman ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

7. dakika: İki takım da bu dakikalarda orta alanda top kaybı yapıyor.

6. dakika: Deniz, Talisca'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır oyunu sürdürdü.

5. dakika: Talisca ceza sahasına hareketlenen Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca Ahamada kalesini terk etti ve topu kontrol etti.

4. dakika: Talisca, serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan geri döndü.

3. dakika: Lawal savunmanın arkasına sarkan Welliton'u topla buluşturmak istedi ancak Welliton ofsayt pozisyonunda. Sonrasında gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar Levent'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

2. dakika: Cenk savunmanın arkasına koşu yapan Babel'i topla buluşturmak istedi ancak Mabiala son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.