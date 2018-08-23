Beşiktaş, Partizan deplasmanında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak. Partizan Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Maçın muhtemel 11'leri ise şöyle:
Partizan: Stojkovic, Valiente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Jankovic, Miletic, Kosovic, Pantic, Zakaric, Gomes
Beşiktaş: Tolga, G.Gönül, Pepe, Vida, Caner, Quaresma, Tolgay, Medel, Adriano, Oğuzhan, Larin
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