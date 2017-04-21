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Beşiktaş penaltı atışlarıyla Avrupa'dan elendi

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Beşiktaş penaltı atışlarıyla Avrupa'dan elendi
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. maçında Beşiktaş, Lyon'u konuk etti. Normal süresini 2-1 önde bitirdiğimiz maçta uzatmalarda da gol olmayınca penaltı vuruşlarına geçildi. Beşiktaş penaltı atışlarını 7-6 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Fransız ekibi Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikası ve 120 dakikası 2-1 sona erdi. Penaltılara giden maçta tur atlayan taraf Lyon oldu.

Beşiktaş, 27. dakikada Anderson Talisca'nın köşeye net vuruşu ile öne geçti. Lyon, 35. dakikada Alexandre Lacazette'in aşırtma golü ile skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş, 58'de Talisca'nın şık kafa vuruşu ile tekrar öne geçti.

Mücadelenin 90 dakikası bu skorla bitti. Heyecan dolu maçta oynanan 30 dakikalık uzatma devresinde de skor değişmedi.

Penaltılara giden maçta Beşiktaş adına ilk penaltıyı Ryan Babel kullandı, gole çevirdi. Lyon'da Fekir topun başına geldi, o da fileleri buldu. İkinci penaltı vuruşu için topun başına Cenk Tosun geldi, direk dibinden ağlara gönderdi. Tolissio da, Cenk Tosun'a benzer şekilde topu direk dibine yolladı ve ilk 2 penaltıda eşitlik bozulmadı. 3. penaltı için topun başına gelen Atiba Hutchinson'ın vuruşu direğe vurdu ve gol oldu. Rachid Ghezzal'ın vuruşu net bir şekilde ağları buldu.

4. penaltının başına Tolgay Arslan geldi, Tolgay'ın vuruşu ağları buldu. Lyon adına Rybus gole çevirdi. 
Anderson Talisca'nın vuruşu gol oldu ve Beşiktaş 5'te 5 yaptı. Lyonlu Valbuena da golü atınca, penaltılar da uzatmalara gitti.

Kaptan Necip Uysal, 6. penaltının başına geldi ve topu ağlara gönderdi. Mouctar Diakhaby'nin vuruşunda Fabri ters köşeye attı.

Beşiktaş'ta Tosic, 7. penaltıdan faydalanamadı. Jallet, penaltı vuruşunu üstten auta attı. 8. penaltıyı Mitrovic de gole çeviremedi. Maxime Gonalons gole çevirince Beşiktaş elenmiş oldu.

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