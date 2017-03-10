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Beşiktaş, Şenol Güneş ile Avrupa'da iddialı

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Beşiktaş, Şenol Güneş ile Avrupa'da iddialı
Beşiktaş, Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak çeyrek final için avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde çeyrek final iddiasını ikinci maça taşımayı bildi.

Avrupa Ligi'nin son 32 turunda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı her iki maçta yenerek eleyen siyah-beyazlı takım, bir üst turda karşılaştığı Olympiakos karşısında da dış sahada aldığı sonuçla iddiasını ortaya koydu.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan ve şampiyonluk için avantaj yakalayan Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Olympiakos karşısında ikinci maçtaki avantajını kullanıp adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.

Bu sezon tek yenilgisi var

Beşiktaş, teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında yaptığı maçlarda rakiplerine fazla galibiyet şansı vermedi.

Avrupa mücadelesine bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve bu organizasyondan elenmesinin ardından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017'de şimdiye dek 9 karşılaşmaya çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda rakiplerine sadece bir kez yenilirken, 3 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlı takım, 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 müsabakayı ise eşitlikle tamamladı.

Grupta 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele hakkı yakalayan siyah-beyazlı ekip, bu organizasyonda yaptığı 3 maçta yenilgi almazken, 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Gol atmakta zorlanmıyor

Takımlarına oynattığı hücum futboluyla dikkati çeken Güneş, Beşiktaş'ı Avrupa kupalarında etkili bir ekip haline getirdi.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcısı yönetiminde Avrupa'da yaptığı 15 maçın sadece birini gol atmadan tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoru egale etti

Şenol Güneş, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takımına kazandırdığı puanlarla da dikkati çekti.

2003-2004'te Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Avrupa'nın en büyük organizasyonunda 2 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 7 puana ulaşan Beşiktaş, aynı başarıyı Güneş idaresinde de gösterdi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilginin yanı sıra 4 beraberlikle 7 puana ulaşarak Lucescu dönemindeki rekorunu egale etti.

Bu arada siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının grup maçlarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu da Güneş döneminde eline geçirdi.

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