Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı verdi

Kulüp bu gelişmeyi Twitter adresinden duyurdu.

Avcı, Çarşamba günü Beşiktaş’ın evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan 3 gol yiyerek Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmesi sonrası taraftar tarafından eleştirilmişti.

Beşiktaş’ın son 8 resmi maçta 7 mağlubiyet, alması ve TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’dan iki maçta 6 gol yemesi, yönetimin bu kararında etkili oldu.

Türk spor basını, mali kriz nedeniyle transfer imkanı bulunmayan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Gökhan Keskin ile yola devam etmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu aktarıyor.