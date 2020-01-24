  • BIST 122.142
  • Altın 300,669
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı verdi

» »
Beşiktaş Yönetim Kurulu, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı verdi

Kulüp bu gelişmeyi Twitter adresinden duyurdu.

Avcı, Çarşamba günü Beşiktaş’ın evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan 3 gol yiyerek Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmesi sonrası taraftar tarafından eleştirilmişti.

Beşiktaş’ın son 8 resmi maçta 7 mağlubiyet, alması ve TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’dan iki maçta 6 gol yemesi, yönetimin bu kararında etkili oldu.

Türk spor basını, mali kriz nedeniyle transfer imkanı bulunmayan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Gökhan Keskin ile yola devam etmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu aktarıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’taki şike incelemesine UEFA’dan heyet geliyor..!23 Ocak 2020 Perşembe 19:56
  • UEFA’dan bir heyetin 27 Ocak Pazartesi Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi22 Ocak 2020 Çarşamba 16:53
  • Kafadar Esentepe'de..!21 Ocak 2020 Salı 20:30
  • “Mormenekşe U21 Özalp’a Emanet”21 Ocak 2020 Salı 20:10
  • İskele, İkinci Devreye Hazır..!21 Ocak 2020 Salı 20:05
  • BTM 2.Ligi'nde Kayıtlar Başladı..!21 Ocak 2020 Salı 19:44
  • "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş batık durumda"21 Ocak 2020 Salı 19:05
  • Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan KAP'a bildirim21 Ocak 2020 Salı 11:43
  • Geçitkale’nin Ocağına İNCİR Diktiler..! (0-2)20 Ocak 2020 Pazartesi 20:50
  • Atakan’dan Birincilik..!20 Ocak 2020 Pazartesi 20:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti