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Beşiktaş Trabzonspor derbi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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Beşiktaş Trabzonspor derbi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Beşiktaş Trabzonspor derbi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de İstanbul'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen siyah beyazlılar Trabzonspor karşısına üstünlük sağlamaya çalışacak. Lider durumda bulunan bordo mavililer ise deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Beşiktaş Trabzonspor maçı saat ve kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi gün oynanacak? Maç hangi kanalda?

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de İstanbul'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.

Beşiktaş son 16 maçta 3 kez yenildi 

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 16 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1, bu sezonun ilk yarısında evinde 4-1'lik skorlarla aldı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

 

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