Beşiktaş’a 1 maç seyircisiz oynama cezası

Hafta sonu oynanan Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray Odeabank maçının cezaları belli oldu. Beşiktaş Sompo Japan'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde hafta sonu oynanan Beşiktaş Sompo Japan – Galatasaray Odeabank maçında yapılan 3. anonsun cezası belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 22.03.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları açıklandı. Karara göre Beşiktaş Sompo Japan – Galatasaray Odebank karşılaşmasındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş Sompo Japon’a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca Beşiktaş’a 35 bin TL para cezası verildi.