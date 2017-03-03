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Beşiktaş'a Dortmund'dan 19'luk sol açık geliyor

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Beşiktaş'a Dortmund'dan 19'luk sol açık geliyor
Süper Lig lideri Beşiktaş transfer listesinde yer alan Dortmund’un 19 yaşındaki hücum oyuncusu Jacop Bruun Larsen ile temasa geçti.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, listesinde yer alan Jacop Bruun Larsen'i gözüne kestirdi.

Siyah-beyazlıların Borussia Dortmund'la sözleşmesi Haziran'da bitecek olan 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla kulübünün de bilgisi dahilinde görüşmelere başladığı öğrenildi. Dortmund tarafından henüz 17 yaşındayken keşfedilen Larsen, çok yönlü bir oyuncu…

İki ayağını da kullanabilmesinin yanı sıra hücumda tüm bölgelerde forma giyebiliyor. Dortmund'un genç takımıyla U-19 Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti. Buna karşın Dortmund'un aynı bölgeye Ousmane Dembele, Emre Mor, Christian Pulisic'i katmasıyla geri plana düştü. 

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