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Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında darbe

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Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında darbe
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'un konuğu olduğu maçtan 2-1 mağlup ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'un konuğu olduğu maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.Siyah beyazlılar, zirvedeki yerini maç fazlasıyla korudu ancak şampiyonluk yolunda yara aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Karabükspor deplasmanına çıktı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kaybetti.

Beşiktaş yenilgi sonrasında 44 puan ve maç fazlasıyla lider durumda.

Karabükspor 27 puana yükselerek 10. sırada haftayı tamamladı. Siyah-beyazlılar gelecek hafta Akhisar Belediyespor’u konuk edecek, Karabükspor da Antalyaspor deplasmanında.

İlk yarısı temposuz geçen maçta takımlar girdikleri kısıtlı sayıdaki pozisyonlarda son vuruşları yapamadı.

İkinci yarının başında oyuna giren Ermin Zec, 50. dakikada Ceyhun’un nefis ara pasıyla sol kanattan ceza alanına girerek, kalesini terk eden Fabri’nin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

 

Hücumda etkisiz kalan Beşiktaş, maç boyunca ceza sahasına orta yaptı ancak hiç etkili olamadı. Siyah-beyazlıları yıkan gol ise 73. dakikada geldi. Serbest vuruşta Latovlevici ortaladı, arka direkte Barış’ın indirdiği topu Gaman çevirdi, kale alanı önünde Seleznyov tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 2-0.

 

İkinci golle şoke olan Beşiktaş, 87. dakikada Quaresma’nın sağ kanatta aldığı top sonrası Atiba, nefis bir ara pasıyla Aboubakar’ı gördü. Sağ kanattan ceza alanına giren Aboubakar da karşı karşıya pozisyonda iyi bir vuruşla farkı bire indirdi: 2-1.

 

11’ler

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet, Latovlevici, Barış, Dany, Kerim, Gaman, Tamase, Skulason, Ceyhun, Yatabare, Seleznov

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

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